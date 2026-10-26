OnePlus Buds Clip: auricolari a clip che riconoscono l’orecchio

OnePlus entra ufficialmente nel mondo degli auricolari a orecchio aperto con OnePlus Buds Clip, il primo modello del marchio pensato per restare agganciato all’orecchio senza chiudere il condotto uditivo. La particolarità che salta subito all’occhio è la possibilità di indossarli indifferentemente a destra o a sinistra, perché il sistema riconosce da solo in quale orecchio si trova ciascun auricolare. Una scelta pratica che elimina il classico gesto di controllare le lettere L e R prima di infilarli.

Il debutto arriva in un momento particolare per l’azienda, che è uscita dai mercati di Stati Uniti e Unione Europea ma continua a operare in diverse altre regioni del mondo. Gli auricolari compaiono già sul sito globale di OnePlus, un segnale abbastanza chiaro della volontà di proporli anche fuori dalla Cina, il mercato di casa del produttore.

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Un ponte in nichel titanio e il riconoscimento automatico dell’orecchio

Il cuore del design di OnePlus Buds Clip è un ponte a forma di C realizzato in nichel titanio, un materiale che si adatta alla forma dell’orecchio e permette all’auricolare di restare in posizione con una certa morbidezza. È lo stesso principio che caratterizza tutta la categoria degli auricolari a clip, che non si inseriscono nel condotto ma si agganciano al padiglione lasciandolo libero.

Il vantaggio di questa impostazione è duplice. Da un lato c’è il comfort nelle sessioni d’ascolto più lunghe, dall’altro la consapevolezza di ciò che succede intorno, visto che i rumori dell’ambiente continuano ad arrivare normalmente. Non a caso questo tipo di prodotto viene pensato per essere indossato per l’intera giornata, senza quella sensazione di isolamento tipica dei modelli in ear tradizionali. A completare il quadro c’è appunto il riconoscimento intercambiabile tra orecchio destro e sinistro. In pratica ciascun auricolare può essere indossato da una parte o dall’altra e il sistema si regola di conseguenza, un dettaglio che sui modelli a clip ha parecchio senso, dato che la forma simmetrica rende spesso difficile distinguere al volo i due lati.

Audio firmato Dynaudio e autonomia fino a 40 ore

Sul fronte sonoro OnePlus ha puntato su una configurazione a doppio driver con taratura curata da Dynaudio. Ogni auricolare integra un woofer da 11 mm dedicato alle frequenze più basse e un tweeter da 9 mm per quelle più alte. C’è anche il supporto al codec LHDC 5.0 per l’ascolto in alta risoluzione, una caratteristica non così scontata in un prodotto a orecchio aperto.

Uno dei limiti storici di questi auricolari è la dispersione del suono verso l’esterno, con il rischio che chi sta vicino senta la musica. Per ridurre il problema OnePlus ha adottato la tecnologia a campo sonoro dipolare, pensata proprio per contenere al minimo le perdite audio e mantenere l’ascolto più riservato. Passando alla parte più pratica, la batteria garantisce fino a 40 ore di autonomia complessiva considerando anche la custodia. La connettività è affidata al Bluetooth 6.1, mentre la certificazione IP55 offre una protezione contro polvere e spruzzi d’acqua, utile per chi li usa anche durante l’attività all’aperto.

Con questo prodotto OnePlus si inserisce in un segmento in crescita e prende di mira in modo diretto concorrenti come gli auricolari Bose Ultra Open di seconda generazione e Sony LinkBuds Clip. OnePlus Buds Clip sono già elencati a livello globale in tre colorazioni, mentre prezzo e disponibilità non sono ancora stati annunciati.

Fonte: TecnoAndroid