OnePlus Ace 7 con ventola a doppio canale: fino a 10°C in meno

OnePlus ha deciso di portare la ventola di raffreddamento dentro i suoi smartphone e lo farà con la nuova serie OnePlus Ace 7, attesa in Cina già la prossima settimana. I teaser ufficiali diffusi su Weibo parlano chiaro: i nuovi modelli avranno un sistema di raffreddamento attivo di livello desktop, pensato per ridurre fino a 10°C le temperature durante le sessioni di gioco più lunghe. Un intervento che riguarda il processore ma anche le mani di chi tiene il telefono stretto per ore davanti a una partita.

Una ventola a doppio canale dentro uno smartphone

Il punto centrale della novità è una ventola a doppio canale, che l’azienda presenta come una prima assoluta per tutto il settore. A questa soluzione si affiancano delle alette a torre miniaturizzate, una scelta che richiama da vicino l’architettura dei dissipatori usati nei computer. L’obiettivo dichiarato è tenere sotto controllo il calore nel gaming prolungato, cioè proprio in quelle situazioni in cui il chip lavora sotto sforzo costante e gli smartphone tradizionali tendono a scaldarsi parecchio.

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La mossa di OnePlus non arriva nel vuoto. Sempre più flagship Android stanno adottando ventole integrate e la tendenza appare ormai evidente. HONOR ha appena presentato la serie Win 2, con processori di fascia altissima e tutti i modelli dotati di raffreddamento attivo. Adesso anche OnePlus entra nella partita e lo fa con una gamma che punta in modo esplicito sulle prestazioni sostenute, più che sui picchi di potenza raggiunti per pochi secondi. Per chi gioca molto da smartphone il tema della temperatura non è un dettaglio da poco. Un dispositivo che si scalda tende infatti a ridurre le prestazioni per proteggersi e il calore si trasferisce anche alla scocca, rendendo meno piacevole l’impugnatura. La promessa di un calo fino a 10°C durante l’uso intenso è quindi il vero biglietto da visita della serie OnePlus Ace 7.

Schede tecniche e data di lancio in Cina

Sul fronte delle specifiche alcune indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi hanno già delineato un quadro piuttosto preciso. Entrambi i modelli dovrebbero montare un display da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 185Hz, un valore pensato chiaramente per chi cerca la massima fluidità nei giochi. In comune ci sarebbe anche una fotocamera da 200 MP, segno che la gamma non vuole trascurare del tutto il comparto fotografico.

Le differenze principali riguardano il processore e le ottiche. OnePlus Ace 7 dovrebbe affidarsi al chip Snapdragon 8 Elite Gen 5V, mentre OnePlus Ace 7 Pro salirebbe di livello con lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Il modello Pro aggiungerebbe poi un teleobiettivo periscopico da 50 MP, pensato per offrire uno zoom più versatile rispetto alla versione base.

La presentazione ufficiale della serie OnePlus Ace 7 è fissata per il 29 ottobre in Cina. Le possibilità di vedere questi telefoni anche sul mercato internazionale sono però piuttosto scarse, visto che OnePlus ha lasciato gli Stati Uniti e l’Europa, e un lancio globale appare quindi improbabile.

Fonte: TecnoAndroid