OnePlus 15T: emerse nuove informazioni sul flagship

OnePlus sembra non avere alcuna intenzione di abbandonare la strada dei flagship compatti. A tal proposito, sembra che il nuovo OnePlus 15T sarebbe già in fase avanzata di sviluppo. Il nuovo modello andrebbe a raccogliere l’eredità di OnePlus 13T, presentato nel 2025. Portando avanti una filosofia che ormai distingue la serie T: dimensioni relativamente contenute, ma nessun compromesso sulle prestazioni. A far tornare l’argomento sotto i riflettori sono, ancora una volta, le indiscrezioni condivise da Digital Chat Station su Weibo. Una fonte che nel tempo si è dimostrata particolarmente affidabile quando si parla di prodotti destinati al mercato cinese. Le prime informazioni emerse riguardano le configurazioni di memoria. Si parla di una gamma ampia, accanto alle versioni più equilibrate, spicca infatti un modello da 16 GB di RAM con ben 1 TB di archiviazione interna.

OnePlus 15T: ecco le indiscrezioni emerse

Interessanti anche le varianti cromatiche: Relaxing Matcha, Healing White Chocolate e Pure Cocoa. Per il comparto tecnico, OnePlus 15T dovrebbe montare un display OLED LTPO da 6,31 pollici con risoluzione 1,5K. E refresh rate fino a 165 Hz. Sotto la scocca troverebbe spazio lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da RAM LPDDR5X e memoria UFS 4.1. Il software sarà affidato a ColorOS 16, basato su Android 16, segno che il dispositivo arriverà già allineato all’ultima generazione del sistema operativo.

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Riguardo il comparto fotografico, OnePlus sembrerebbe intenzionata a confermare la scelta già vista sul 13T, rinunciando alla classica ultra-grandangolare. La doppia fotocamera potrebbe includere un sensore principale Sony IMX906 da 50 MP. O, in alternativa, un Samsung ISOCELL HP5 da 200 MP, accompagnato da un teleobiettivo Samsung JN5 da 50 MP.

Chiude il quadro una batteria che, almeno sulla carta, alza di molto l’asticella. Si parla di circa 7.500 mAh, con ricarica rapida cablata fino a 100W. Il debutto del nuovo smartphone OnePlus è previsto per aprile per il mercato cinese. Solo dopo, come spesso accade, si capirà se e quando arriverà anche sui mercati internazionali.