OnePlus 15R è il primo dispositivo dell’azienda con Snapdragon 8 Gen 5

OnePlus non intende deludere le nostre aspettative con il prossimo top di gamma. L’azienda annuncia che il nuovo OnePlus 15R sarà il primo smartphone a livello globale a integrare il nuovissimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Un debutto che conferma la strategia del brand: puntare tutto su velocità, potenza e fluidità, soprattutto per chi usa lo smartphone da vero gamer.

Un salto di due generazioni nella serie 15R

La famiglia “R” è sempre stata pensata come l’anello di congiunzione tra i flagship tradizionali e i modelli più orientati alle performance pure. Con il 15R, OnePlus sembra voler compiere un ulteriore salto in avanti. Il focus del dispositivo sarà infatti il nuovo Snapdragon 8 Gen 5. Trattasi di un chipset sviluppato insieme a Qualcomm e progettato per migliorare ogni aspetto dell’esperienza d’uso:

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+36% di potenza CPU rispetto alla generazione precedente

+11% di prestazioni GPU

+46% di capacità AI

Numeri che lasciano intuire una gestione più reattiva delle app, un gaming più fluido e un uso più intelligente delle funzioni basate sull’intelligenza artificiale, sempre più centrali per OnePlus.

Prestazioni, efficienza e un design rinnovato

Secondo le anticipazioni condivise dall’azienda, OnePlus 15R sarà parte integrante della gamma 15 e rappresenterà un upgrade netto non solo sul fronte hardware, ma anche su design e ottimizzazioni software. L’obiettivo dichiarato da OnePlus è migliorare reattività, fluidità e stabilità in ogni scenario: dal multitasking alle sessioni di gioco prolungate, fino alle funzioni di AI integrate nel sistema.

OnePlus descrive il 15R come uno smartphone che “alza l’asticella” in termini di velocità e usabilità quotidiana — un concetto che ha sempre definito la filosofia del marchio.

Annuncio ufficiale e disponibilità

La presentazione completa di OnePlus 15R è fissata per il 17 dicembre.

Nelle settimane seguenti l’azienda condividerà ulteriori dettagli su configurazioni, disponibilità e caratteristiche aggiuntive, che potrebbero includere nuove funzioni software, un sistema di raffreddamento migliorato e una batteria ottimizzata per accompagnare le maggiori prestazioni del nuovo chip.