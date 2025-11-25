OnePlus 15R in Italia: confermata la data di lancio insieme a Pad Go 2 e Watch Lite

OnePlus ha ufficializzato l’arrivo in Italia di tre prodotti molto attesi: OnePlus 15R, OnePlus Pad Go 2 e OnePlus Watch Lite. La data scelta è mercoledì 17 dicembre, giornata in cui l’azienda illustrerà nel dettaglio le caratteristiche della nuova lineup. La strategia presentata punta a coprire fasce d’uso diverse, dal flagship più avanzato al tablet con connettività 5G fino allo smartwatch pensato per il fitness.

Il 15R viene descritto dal brand come il “prossimo flashing dal valore definitivo”, mentre il Pad Go 2 viene presentato come il tablet 5G di fascia media con il miglior bilanciamento tra prezzo e funzionalità. Il Watch Lite, invece, si posiziona come uno smartwatch accessibile ma con funzioni di benessere e monitoraggio tipiche dei modelli premium.

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OnePlus 15R: design sobrio, certificazioni elevate e prestazioni da top di gamma

Il 15R sarà disponibile nelle colorazioni Charcoal Black e Mint Breeze. La prima punta sull’eleganza del nero carbone, mentre la seconda propone un verde tenue che, secondo OnePlus, dimostra come il colore possa risultare rinfrescante senza diventare invasivo.

Sul fronte tecnico emergono già alcuni dettagli importanti. Il dispositivo vanta gli standard di protezione IP66, IP68, IP69 e IP69K, un livello particolarmente alto per uno smartphone consumer. Le indiscrezioni lo collegano a OnePlus Ace 6T, suggerendo la presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 5, una frequenza di aggiornamento fino a 165 Hz e la ricarica SuperVOOC da 100W, elementi che lo proietterebbero nella fascia dei super flagship.

Pad Go 2 e Watch Lite: due prodotti pensati per versatilità e benessere

Il Pad Go 2 si presenta come un tablet di fascia media con stilo integrato, rendendolo adatto anche a contesti produttivi e creativi. Sarà disponibile nelle versioni Shadow Black e Lavender Drift, con la prima che offrirà la connettività 5G, una novità per un tablet OnePlus.

Il Watch Lite punterà su funzioni di monitoraggio “di livello flagship”, mantenendo un prezzo più accessibile. La cassa Silver Steel sarà caratterizzata da una finitura elegante e leggermente brillante.

Pre-ordini e vantaggi dedicati

OnePlus 15R offrirà:

risparmio di 100 € sul prezzo di listino;

adattatore 120W e cover sandstone in omaggio;

credito extra fino a 100 € con trade-in;

ulteriore 10% di sconto per studenti verificati e aziende.

Per OnePlus Pad Go 2 sono previsti: