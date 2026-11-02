OnePlus 15, ColorOS 17 stabile arriva in anticipo con Android 17

Chi possiede un OnePlus 15 farebbe bene a controllare la sezione aggiornamenti del telefono, perché ColorOS 17 in versione stabile ha già cominciato ad arrivare sugli smartphone. Il rilascio è partito con qualche giorno di anticipo rispetto alla data ufficiale del 29 ottobre, comunicata dalla stessa OnePlus. Non si tratta di un errore e nemmeno di una beta finita per sbaglio in circolazione. È proprio il pacchetto definitivo, confermato sia da un annuncio pubblicato nella OnePlus Community sia dalle segnalazioni di diversi utenti che lo stanno già ricevendo sui propri dispositivi acquistati in negozio.

La notizia pesa più di quanto possa sembrare a prima vista. Con questo aggiornamento si chiude ufficialmente l’era di OxygenOS sugli smartphone del marchio, che lascia il posto alla stessa interfaccia già presente sui telefoni OPPO. Un cambio di direzione netto, che non riguarda soltanto OnePlus. Anche realme ha infatti abbandonato realme UI per passare alla medesima piattaforma, segno di una strategia comune che unifica il software dei vari brand.

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Cosa cambia con ColorOS 17 e Android 17

Sul piano pratico ColorOS 17 porta con sé Android 17 e una serie di novità che si notano già dai primi minuti di utilizzo. Le animazioni sono state ridisegnate, il pannello delle impostazioni rapide è stato rinnovato e le possibilità di personalizzazione del sistema crescono in modo sensibile. Chi ama adattare l’aspetto del telefono ai propri gusti troverà quindi più margine di manovra rispetto al passato.

Non mancano interventi meno appariscenti ma altrettanto importanti. I controlli dedicati alla privacy sono stati aggiornati, mentre dietro le quinte il nuovo software promette una gestione più efficiente dei processi in background. L’obiettivo dichiarato è quello di migliorare l’autonomia della batteria, un aspetto che da sempre sta a cuore a chiunque usi lo smartphone in modo intenso durante la giornata.

Per gli utenti storici di OnePlus 15 il passaggio rappresenta quindi un cambiamento doppio. Da un lato arriva la nuova versione di Android, dall’altro cambia l’intera interfaccia con cui hanno preso confidenza fino a oggi, ora allineata a quella del resto dell’ecosistema OPPO.

Come funziona il rollout e quali dispositivi riceveranno l’aggiornamento

Come accade di consueto per gli aggiornamenti più corposi nell’ecosistema OPPO, il rollout procede in maniera graduale. Solo una quota limitata di utenti vedrà comparire subito la notifica, mentre gli altri dovranno pazientare ancora un po’. Chi ha preso parte alla fase di open beta sembra essere tra i primi della lista, il che ha senso considerando che si tratta di persone che hanno già testato il software nelle sue versioni preliminari.

Per chi non ha voglia di aspettare esiste comunque una strada più rapida. Si può cercare l’aggiornamento manualmente aprendo le Impostazioni, entrando nella voce Info dispositivo e selezionando poi ColorOS. Se il pacchetto è già disponibile per quel modello, il download partirà direttamente da lì senza bisogno di attendere la notifica automatica.

La prima ondata non coinvolge soltanto OnePlus 15. Anche OnePlus Pad 4 sta ricevendo ColorOS 17 in questa fase iniziale, a conferma che il nuovo sistema riguarda pure i tablet del marchio. I prossimi dispositivi in calendario dovrebbero essere OnePlus 15R, OnePlus 13 e OnePlus 13s.

Fonte: TecnoAndroid