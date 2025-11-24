OnePlus 13 e 13s si aggiornano a OxygenOS 16.0.1: più fluidità, grafica rinnovata e rete potenziata

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Dopo il completamento del rollout di OxygenOS 16, OnePlus non si ferma e introduce una nuova serie di ottimizzazioni dedicate ai suoi flagship più recenti. Le build OxygenOS 16.0.1.303 per OnePlus 13s e 16.0.1.304 per OnePlus 13 sono ora in fase di distribuzione, portando con sé miglioramenti a prestazioni, interfaccia grafica e connettività. Un aggiornamento che non punta tanto alle rivoluzioni estetiche, quanto alla perfezione dell’esperienza d’uso quotidiana — fluida, stabile e reattiva.

Più velocità e stabilità su OnePlus 13

Il cuore di questo aggiornamento è rappresentato dalle ottimizzazioni di sistema: tempi di avvio più rapidi, interfaccia più reattiva e una stabilità complessiva migliorata. L’azienda segnala anche un Phone Manager potenziato, con una scansione antivirus più efficiente e minore impatto sulle risorse di sistema. La release include inoltre le patch di sicurezza Android di novembre 2025, consolidando la protezione del dispositivo e integrando varie correzioni minori a livello di kernel e framework. In pratica, tutto è stato reso più scattante: dalle animazioni di sistema al multitasking, fino alla gestione termica.

Always-On Display evoluto e nuove opzioni grafiche

Una delle novità più visibili riguarda l’Always-On Display, che ora può restare attivo per l’intera giornata, senza bisogno di risvegliare lo schermo o toccare il dispositivo. La funzione, configurabile dal percorso Impostazioni → Schermata Home e Blocco schermo → Always-On Display → Schermo intero, permette di scegliere la modalità “Tutto il giorno” per avere sempre sott’occhio ora, notifiche e widget. Arrivano anche nuove personalizzazioni grafiche per i temi Flux, con orologi ridimensionabili, widget rinominabili e una rinfrescata estetica al sensore d’impronta, ora animato con il nuovo effetto luminoso Ring. È un piccolo dettaglio visivo, ma in perfetto stile OnePlus: minimalista e curato.

AI LinkBoost: rete più intelligente e connessione più stabile

Sul fronte connettività, il nuovo AI LinkBoost Network Engine rappresenta l’altra grande novità di OxygenOS 16.0.1. L’interfaccia completamente rinnovata consente di monitorare in tempo reale la qualità della rete, mostrando dati su latenza, download e upload. In presenza di segnale debole o instabilità, il sistema interviene automaticamente per ottimizzare la connessione, notificando all’utente l’attivazione delle tecniche di accelerazione. È un passo importante per chi utilizza il telefono in viaggio o in aree a copertura incostante.