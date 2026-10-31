One UI 9 su Galaxy A16: aggiornamento globale in arrivo

Samsung ha iniziato a distribuire la One UI 9 su Galaxy A16 anche fuori dalla Corea del Sud, dove il rilascio era partito già il mese scorso. Dopo aver portato la nuova interfaccia sui modelli di punta, il colosso di Seoul allarga quindi il raggio d’azione e raggiunge uno degli smartphone più accessibili del suo catalogo, con alcune novità che riguardano l’interfaccia e diverse applicazioni di sistema.

Non si tratta di un dettaglio secondario. Una delle ragioni per cui Samsung è oggi il maggior produttore di smartphone al mondo sta proprio nella capacità di assicurare aggiornamenti costanti su tutta l’ampiezza della gamma. Certo, tempi e modalità cambiano da un dispositivo all’altro e non tutte le funzioni arrivano su ogni modello. Eppure anche i telefoni più economici, che sono poi quelli su cui l’azienda costruisce il proprio primato nelle vendite, non vengono lasciati indietro. E l’arrivo del nuovo software su Galaxy A16 lo conferma ancora una volta.

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Il rollout globale parte dagli Emirati Arabi Uniti

Le prime segnalazioni della distribuzione sul mercato internazionale arrivano dagli Emirati Arabi Uniti. È un segnale abbastanza chiaro del fatto che il rilascio si sta ampliando e potrebbe toccare altri Paesi nei prossimi giorni, Italia compresa. Per chi possiede questo modello, insomma, l’attesa potrebbe non essere lunga, anche se al momento non ci sono indicazioni ufficiali sulle date.

Il firmware coinvolto è identificato dalla sigla A166EXXUAEZJ5. Per ora non si conosce ancora il peso del pacchetto e non sono note nemmeno le tempistiche previste per la distribuzione nelle varie regioni. Sono informazioni che di solito emergono man mano che l’aggiornamento raggiunge nuovi mercati, quindi il quadro potrebbe diventare più preciso nel giro di poco tempo. Nel frattempo chi ha in tasca il dispositivo può comunque tenere d’occhio la sezione dedicata agli aggiornamenti software del telefono.

Le novità della One UI 9 su Galaxy A16

Sul fronte delle funzioni, l’aggiornamento porta diverse modifiche all’interfaccia e ad alcune app Samsung. La novità più evidente riguarda il Pannello rapido, che ora offre una maggiore libertà di personalizzazione. È la zona che si apre con uno scorrimento dall’alto e che si usa decine di volte al giorno per attivare connessioni e scorciatoie, quindi poterla adattare meglio alle proprie abitudini è un vantaggio concreto anche per chi non ama smanettare con le impostazioni.

Accanto a questo cambiamento arriva un indicatore dedicato alla privacy della posizione, pensato per rendere più visibile un aspetto delicato come l’accesso alla localizzazione. Nelle Impostazioni compare poi una nuova sezione che raccoglie le informazioni relative alla garanzia e all’assistenza, così da avere tutto a portata di mano in un unico punto senza dover cercare altrove.

Per chi stesse valutando l’acquisto, Samsung Galaxy A16 5G si trova online su Amazon Marketplace a 126 euro. Lo stesso prezzo di 126 euro compare anche in un’altra offerta, mentre in un ulteriore negozio il telefono viene proposto a 218 euro.

Fonte: TecnoAndroid