Volantino Action fino al 3 novembre: luci smart da 5,95 euro

Il nuovo volantino Action è già arrivato nei punti vendita della catena e resterà valido fino a martedì 3 novembre. Tra gli scaffali ci sono parecchie offerte pensate soprattutto per la casa, anche se non mancano idee per chi ama lavorare con le mani o vuole semplicemente concedersi qualche momento di relax dopo una giornata pesante. I prezzi sono quelli a cui l’insegna ha abituato da tempo i suoi clienti, cioè decisamente contenuti, e in qualche caso scendono al punto da rendere l’acquisto quasi d’impulso.

La selezione di fine ottobre si muove su tre direzioni piuttosto chiare. Da una parte il benessere personale, dall’altra il fai da te e infine un piccolo gruppo di dispositivi dedicati all’illuminazione smart, che sono probabilmente la parte più curiosa di tutto il volantino. Vale la pena dare un’occhiata ai prodotti uno alla volta, perché alcune proposte meritano davvero attenzione.

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Massaggi sul divano e un aiuto per il laboratorio

Si parte con la pistola per massaggio Silvergear, uno di quegli oggetti che fino a qualche anno fa sembravano riservati agli sportivi e che oggi invece trovano posto in molte case. Costa appena 12,92 euro e nella confezione ci sono anche una valigetta per riporla e diversi accessori. L’idea è semplice e funziona bene, perché permette di sciogliere un po’ i muscoli tesi senza alzarsi dal divano, magari la sera davanti alla televisione. Per una cifra del genere è difficile trovare di meglio.

Chi invece passa il tempo libero tra legno e attrezzi trova un’offerta più piccola ma comunque interessante. Si tratta del cavalletto per sega Werckmann, proposto a 16,77 euro. Le dimensioni sono di 100,5 x 59,5 x 75,5 centimetri, quindi parliamo di un supporto abbastanza ampio da gestire tagli di una certa lunghezza senza dover improvvisare appoggi di fortuna. Non è certo un prodotto che fa notizia, però per chi ne ha bisogno rappresenta un acquisto sensato e soprattutto economico.

Luci intelligenti per creare atmosfera in salotto

La sezione più ricca riguarda i dispositivi intelligenti per l’illuminazione domestica. Sono tre in tutto e vengono proposti al prezzo più basso, con l’obiettivo dichiarato di aiutare a creare atmosfera tra le mura di casa. Il primo è una lampada da parete smart che costa 5,95 euro e ha una particolarità piacevole, perché riesce a sincronizzarsi con i colori del televisore. In pratica la luce cambia tonalità seguendo quello che passa sullo schermo, un effetto che rende film e partite decisamente più coinvolgenti.

Accanto alla lampada c’è il box di sincronizzazione HDMI smart, venduto a 26,95 euro. Questo accessorio sfrutta un’illuminazione RGBIC e supporta la sincronizzazione con televisori fino a 65 pollici, quindi copre la gran parte degli schermi presenti oggi nei salotti italiani. È il prodotto più costoso del gruppo ma anche quello che promette il risultato più completo, visto che lavora direttamente sul segnale in arrivo alla TV.

Chiudono il terzetto le strisce LED smart, proposte in una confezione da quattro pezzi da 50 centimetri ciascuno al prezzo di 11,95 euro. Sono la soluzione più flessibile, perché si possono sistemare dietro un mobile, lungo una mensola o attorno allo schermo a seconda delle esigenze. Tutti e tre i dispositivi si gestiscono comodamente tramite l’app dedicata, così da regolare colori ed effetti direttamente dallo smartphone senza complicazioni.

Le promozioni del nuovo volantino Action resteranno disponibili nei negozi dell’insegna fino al 3 novembre 2026, salvo esaurimento scorte dei prodotti in offerta.

Fonte: TecnoAndroid