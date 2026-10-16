One UI 9 arriva su Galaxy A36, A56 e A37: ma solo in Corea

Samsung ha avviato in modo piuttosto sorprendente la distribuzione di One UI 9 su diversi smartphone di fascia media della serie Galaxy A. Gli ultimi modelli a ricevere il nuovo software basato su Android 17 sono Galaxy A36 e Galaxy A56, arrivati sul mercato lo scorso anno, insieme a Galaxy A37, presentato invece in questo 2026. C’è però un dettaglio che pesa parecchio, perché per il momento il rilascio riguarda soltanto la Corea del Sud.

La notizia ha un certo peso proprio per il tipo di dispositivi coinvolti. Di solito le novità software più importanti partono dai modelli di punta e solo in un secondo momento scendono verso i telefoni più economici. Stavolta invece il colosso coreano ha esteso la nuova interfaccia anche a una serie di medio gamma che rappresenta una parte importante del suo catalogo. È qui che sta l’elemento inatteso, quasi un piccolo miracolo per chi è abituato ad aspettare a lungo prima di vedere comparire gli aggiornamenti principali su questa categoria di prodotti.

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Tre modelli della serie Galaxy A e due generazioni diverse

Un aspetto interessante riguarda la composizione del gruppo che sta ricevendo One UI 9. Non si parla infatti di un solo telefono ma di tre dispositivi appartenenti a due generazioni differenti. Da una parte ci sono Galaxy A36 e Galaxy A56, cioè i modelli dello scorso anno, che quindi hanno già alle spalle un po’ di strada. Dall’altra c’è Galaxy A37, il più recente dei tre, uscito nel corso del 2026.

Questa scelta mostra che l’aggiornamento non è riservato esclusivamente ai prodotti appena lanciati. Anche chi ha acquistato uno smartphone della linea Galaxy A nell’ultimo anno si trova ora tra i destinatari della nuova versione del sistema. Per un pubblico che spesso sceglie questi telefoni proprio per il buon rapporto tra prezzo e funzionalità, poter contare su un software aggiornato fa sicuramente la differenza. Il passaggio ad Android 17 porta infatti con sé tutte le novità della piattaforma, rielaborate da Samsung all’interno della propria interfaccia proprietaria.

Il rilascio per ora è limitato alla Corea del Sud

Il punto che smorza un po’ l’entusiasmo è legato alla distribuzione geografica. L’aggiornamento a One UI 9 per questi tre modelli sta arrivando soltanto in Corea del Sud, il mercato di casa del produttore. Chi possiede uno di questi smartphone in Italia o in altri Paesi, quindi, al momento non riceverà nessuna notifica sul proprio dispositivo.

Non è affatto raro che Samsung scelga il proprio Paese d’origine come punto di partenza per i rilasci software, una sorta di primo banco di prova prima di qualsiasi altro passo. Al momento però le informazioni disponibili parlano esclusivamente del territorio coreano e non indicano altri mercati coinvolti. Per gli utenti europei la situazione resta dunque invariata, mentre in Corea del Sud i possessori di Galaxy A36, Galaxy A56 e Galaxy A37 possono già mettere le mani sulla nuova interfaccia basata su Android 17.

Fonte: TecnoAndroid