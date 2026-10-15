Opera Air cambia volto: interfaccia più leggera e sfondi naturali

Opera ha deciso di rinnovare Opera Air, il browser pensato per chi vuole navigare con meno distrazioni, introducendo un design completamente rivisto e nuovi strumenti dedicati alla concentrazione. Il progetto era stato presentato all’inizio del 2025 come una proposta costruita attorno al concetto di mindfulness, cioè quell’attenzione consapevole al momento presente che da qualche tempo è entrata anche nel vocabolario della tecnologia. Adesso il programma compie un passo in avanti e cambia volto, senza però tradire la filosofia con cui era nato.

L’obiettivo dichiarato resta quello di ridurre al minimo tutto ciò che può distogliere l’attenzione mentre si naviga. Un intento facile da enunciare ma molto meno semplice da mettere in pratica, considerando quanti elementi si contendono lo sguardo ogni volta che si apre una pagina web. Con questo aggiornamento il browser di Opera prova a dare una risposta più concreta, agendo sia sull’aspetto grafico sia sulle funzioni disponibili.

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Un’interfaccia più leggera e sfondi ispirati alla natura

Credits: TecnoAndroid

La parola d’ordine della nuova versione è semplicità. L’interfaccia è stata alleggerita in modo evidente e lascia in primo piano soltanto gli elementi essenziali, quelli che servono davvero durante l’uso quotidiano. Tutto il resto non scompare ma viene messo da parte con discrezione. Gli strumenti aggiuntivi, insieme alle applicazioni di messaggistica e ai social network, trovano posto nella barra laterale, da dove possono essere richiamati solo quando servono. In questo modo la finestra principale rimane pulita e chi lavora o legge non si ritrova circondato da icone e pannelli che reclamano attenzione.

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Anche l’occhio vuole la sua parte e Opera lo sa bene. L’azienda ha lavorato con cura sull’aspetto visivo introducendo nuovi sfondi basati su spazi aperti, prospettive e texture naturali. Le immagini sono state pensate per trasmettere una sensazione di calma e di respiro, in linea con lo spirito del progetto. Un dettaglio pratico riguarda la loro capacità di adattarsi automaticamente ai temi chiaro e scuro, così l’ambiente resta coerente qualunque sia l’impostazione scelta per il sistema.

Ad blocker, VPN gratuita e il ritorno dei Soundscapes

Al di là di ciò che salta subito all’occhio, Opera Air porta con sé alcune funzioni meno appariscenti ma decisamente utili. Il browser include un ad blocker integrato, pensato per ridurre il disordine delle pagine eliminando gli annunci pubblicitari che spesso affollano i siti. A questo si aggiunge una VPN gratuita, che offre un ulteriore livello di privacy durante la navigazione. Due strumenti che, ciascuno a modo suo, contribuiscono a rendere l’esperienza più ordinata e tranquilla.

Fanno poi il loro ritorno i Soundscapes, una delle caratteristiche che più distinguono questo browser dalla concorrenza. Si tratta di combinazioni di musica e suoni ambientali organizzate in quattro categorie, studiate per favorire la concentrazione oppure il relax a seconda del momento. Tra le opzioni disponibili figurano suoni come le onde del mare e la foresta primaverile, ideali per chi preferisce un sottofondo naturale e poco invadente mentre è impegnato davanti allo schermo.

La vera novità sul fronte audio è rappresentata da cinque nuovi paesaggi sonori accompagnati da musica originale, composta appositamente per Opera Air. Fra questi spicca Hyperfocus, una traccia dal ritmo più energico rispetto alle altre, pensata per accompagnare le sessioni di lavoro e aiutare chi la ascolta a rimanere concentrato su una singola attività senza lasciarsi distrarre.

Fonte: TecnoAndroid