Sangue di dinosauro: cosa può davvero sopravvivere nei fossili

Il sangue di dinosauro è finito ancora una volta nei titoli dei giornali, spinto da una scoperta recente che allarga i confini di ciò che potrebbe sopravvivere all’interno della documentazione fossile. L’idea affascina da sempre, un po’ perché richiama un certo immaginario cinematografico e un po’ perché sfiora una questione enorme, cioè la possibilità di recuperare qualcosa di davvero biologico da creature sparite in epoche lontanissime. Quando però si passa dall’entusiasmo ai fatti il quadro si fa molto più prudente. Trovare tracce di sangue vero e proprio appare infatti poco probabile, e su questo punto la cautela è d’obbligo.

Cosa può davvero sopravvivere nei fossili

Il cuore della notizia sta tutto in un equilibrio delicato. Da una parte c’è un ritrovamento che spinge un po’ più in là il limite di ciò che i resti fossili possono custodire nel tempo. Dall’altra c’è la tentazione, piuttosto comprensibile, di leggere in questo passo avanti qualcosa di molto più clamoroso di quello che è. Ampliare i confini del possibile non significa automaticamente aver raggiunto il traguardo più spettacolare. Ed è proprio qui che il racconto mediatico tende a correre più veloce della ricerca.

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Parlare di sangue evoca subito un materiale fragile, liquido, destinato a degradarsi in fretta. Non a caso l’espressione sangue di dinosauro funziona benissimo come titolo ma regge molto meno quando la si mette alla prova. La distinzione da tenere a mente è semplice. Un conto è scoprire che nei fossili può conservarsi più di quanto si pensasse in passato, un altro conto è sostenere di avere tra le mani il fluido che scorreva nelle vene di un animale preistorico. Le due cose vengono spesso sovrapposte nei titoli, ma non coincidono affatto.

Le due domande che accompagnano ogni scoperta

Ogni volta che il tema riaffiora, le domande sono sostanzialmente due. La prima riguarda la possibilità concreta di imbattersi in un campione del genere, cioè se il sangue dei dinosauri possa mai essere davvero individuato. La seconda è forse ancora più interessante e riguarda l’utilità pratica della cosa, ovvero che cosa ci si farebbe una volta trovato. Sono interrogativi legittimi, che nascono dalla curiosità e che dicono molto del rapporto tra il pubblico e la paleontologia.

Il punto è che la seconda domanda ha senso solo se la prima trova una risposta positiva. Ragionare sugli impieghi di un materiale che con ogni probabilità non è sopravvissuto rischia di trasformarsi in un esercizio di fantasia più che di scienza. Questo non toglie valore alla scoperta da cui tutto è partito, che resta un contributo concreto alla comprensione dei processi di conservazione dei fossili. Anzi, proprio il fatto che i limiti di ciò che può resistere al tempo si stiano allargando rende la ricerca in questo campo particolarmente vivace.

Allo stesso modo, la cautela non va scambiata per pessimismo. Ogni ritrovamento che amplia le possibilità di studio aggiunge un tassello e permette di porre domande sempre più precise agli antichi resti. Ma tra un passo avanti reale e la promessa di riportare alla luce il sangue di un dinosauro c’è una distanza che i titoli tendono a cancellare. La scoperta recente allarga i confini di ciò che può sopravvivere nella documentazione fossile, mentre il sangue, stando a quanto emerge, rimane un’ipotesi poco probabile.

Fonte: TecnoAndroid