One UI 9.5 in test su Galaxy S26: beta attesa a fine novembre

Samsung avrebbe già iniziato a testare One UI 9.5 sulla serie Galaxy S26, almeno secondo le indiscrezioni comparse sui social nelle ultime ore. Sono infatti emerse le prime build sperimentali del nuovo aggiornamento e tanto è bastato per alimentare l’ipotesi di un programma Beta ufficiale in arrivo già nella seconda metà di novembre. Dopo la lunga sequenza di rinvii che ha accompagnato One UI 9, la notizia ha subito attirato l’attenzione di chi possiede uno smartphone Galaxy e aspetta di mettere le mani sulla prossima versione del software.

Le build scovate per Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra

A individuare i firmware è stato il tipster Kailash, che su X ha condiviso una scoperta piuttosto significativa per il futuro dei dispositivi coreani. Le versioni di prova individuate sono tre, cioè S948BXXU6ZZK3, S948BOXM6ZZK3 e S948BXXU6CZK3, e riguarderebbero Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra. Non si parla quindi di un singolo modello ma dell’intera famiglia di punta, un dettaglio che fa pensare a un lavoro già ben avviato.

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C’è poi un elemento tecnico che Kailash ha voluto sottolineare in modo particolare. Secondo il leaker il bootloader è cambiato e nelle versioni di test la serie S26 passa da “U5” a “U6”. Un salto che, unito al resto, rafforza l’idea che i collaudi interni di Samsung siano in pieno svolgimento. Proprio per questo si ipotizza che a breve possa partire una vera fase beta aperta al pubblico, con la possibilità per gli utenti di iscriversi e provare in anteprima il nuovo sistema.

Le stesse build sono state notate anche da un altro informatore, Tarun Vats, e la doppia conferma ha dato ulteriore peso alle voci su una nuova maratona di aggiornamenti sperimentali. Va detto però che dai soli codici dei firmware è difficile capire quali funzioni porterà One UI 9.5. Alcune novità erano comunque già finite al centro dei rumor nelle settimane precedenti.

Tempistiche e possibili novità dell’aggiornamento

Sul fronte del calendario gli informatori attivi su X ritengono che la beta di One UI 9.5 possa debuttare alla fine di novembre. Una finestra che coincide con quanto emerso in passato. Il rilascio definitivo della piattaforma, invece, non dovrebbe arrivare prima di aprile o maggio 2027. Dopo la raffica di ritardi che ha segnato gli ultimi aggiornamenti del colosso coreano, l’auspicio è che questa volta la tabella di marcia venga rispettata senza troppi intoppi.

Per quanto riguarda le funzioni, le indiscrezioni parlano di un’interfaccia con “bordi lucidi e profondità visiva” sui telefoni Galaxy. In pratica si tratterebbe di una reinterpretazione del Liquid Glass di Apple, con un’estetica ispirata al vetro che sarebbe il prossimo obiettivo di Samsung. Molti elementi grafici apparirebbero più brillanti oppure sfocati quando si sovrappongono ad altri oggetti dell’interfaccia. Un tipster avrebbe inoltre notato una “leggera ombreggiatura dello sfondo”, pensata proprio per restituire quella sensazione di profondità di cui si parlava.

Non manca infine un ritorno molto atteso. Secondo i rumor One UI 9.5 dovrebbe riportare App Lock, la funzione che consente di proteggere le applicazioni con una password, un controllo biometrico o un altro metodo di verifica.

Fonte: TecnoAndroid