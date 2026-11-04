Serie TV zombie: 3 alternative a The Walking Dead più costanti

Quando si parla di serie TV sugli zombie il primo titolo che salta in mente è quasi sempre The Walking Dead, e non c’è nulla di strano. Parliamo della serie di zombie per eccellenza, quella che per anni ha rappresentato il punto di riferimento del genere sul piccolo schermo. Eppure essere il nome più famoso non significa essere l’unico, e nemmeno per forza il migliore. Esistono almeno tre produzioni, cioè Kingdom, Z Nation e Dead Set, che offrono una visione originale e coinvolgente dell’apocalisse zombie e che sotto diversi aspetti riescono addirittura a fare meglio del celebre rivale.

Oltre il fenomeno The Walking Dead

Per capire il discorso bisogna partire da un dato semplice. Il panorama della serialità televisiva è pieno di prodotti validi dedicati ai morti viventi, molti dei quali sono rimasti un po’ all’ombra del colosso nato dalle pagine a fumetti. Non si tratta di sminuire The Walking Dead, che resta un titolo importante e amatissimo da una fetta enorme di pubblico. Il punto è un altro e riguarda soprattutto la tenuta nel tempo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

La serie tratta dai fumetti di Robert Kirkman ha conosciuto momenti molto alti ma anche fasi meno brillanti, e chi l’ha seguita dall’inizio lo sa bene. Alcune delle alternative, a dirla tutta, sembrano invece aver mantenuto un livello molto più costante nel corso degli episodi. È proprio questa regolarità a fare la differenza agli occhi di chi cerca una storia di zombie capace di tenere alta la tensione senza troppi alti e bassi. Una qualità che, quando si parla di prodotti seriali, pesa parecchio.

Kingdom, Z Nation e Dead Set: tre modi diversi di raccontare i morti viventi

I tre esempi scelti hanno in comune lo stesso punto di partenza, ovvero un mondo travolto dall’epidemia di non morti, ma ognuno lo sviluppa a modo suo. Ed è forse questo l’aspetto più interessante. Il genere zombie rischia spesso di ripetersi, con schemi già visti e situazioni prevedibili, mentre queste produzioni dimostrano che c’è ancora spazio per idee fresche e per un approccio personale alla materia.

Kingdom rappresenta una delle proposte più apprezzate da chi ha voglia di uscire dai soliti binari e vedere l’apocalisse da una prospettiva diversa da quella a cui il pubblico è abituato. Z Nation sceglie una strada tutta sua per raccontare la fine del mondo, con un’identità ben riconoscibile che la distingue dagli altri titoli del filone. Dead Set completa il terzetto offrendo anch’essa una lettura originale del tema, a conferma che i morti viventi possono funzionare in contesti e toni molto differenti tra loro.

Messe una accanto all’altra, queste tre serie mostrano quanto possa essere vario il racconto dell’apocalisse zombie quando chi scrive decide di non limitarsi a seguire la strada tracciata da altri. Per chi ha già visto tutto The Walking Dead e cerca qualcosa di nuovo, o anche per chi non si è mai appassionato alla saga di Kirkman, si tratta di visioni capaci di coinvolgere e di sorprendere. Tre titoli che, secondo chi li ha messi a confronto, riescono a superare la serie più famosa del genere in tutto e per tutto.

Fonte: TecnoAndroid