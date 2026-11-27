Le nuove icone di Google Telefono e Google Messaggi sono arrivate, con quelle sfumature di blu che avevano già fatto il loro debutto su Contatti. Con questo passaggio si chiude il restyling delle principali app Android dedicate alla comunicazione, un aggiornamento che era stato annunciato nelle scorse settimane e che ora trova finalmente il suo completamento.

Il trio adesso parla la stessa lingua visiva. Prima era toccato a Contatti, poi è stato il turno delle altre due applicazioni, e il risultato è un insieme più omogeneo sulla schermata di chi usa ogni giorno questi strumenti per chiamare, scrivere un messaggio o cercare un numero in rubrica. Tre app che vivono spesso una accanto all’altra e che ora, almeno dal punto di vista estetico, sembrano davvero parte della stessa famiglia.

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Cosa cambia davvero nelle icone di Telefono, Messaggi e Contatti

Chi si aspettava uno stravolgimento rimarrà probabilmente deluso. Non si tratta di una rivoluzione grafica e basta uno sguardo per rendersene conto. Le forme restano sostanzialmente quelle di sempre: Google Messaggi continua a essere rappresentato dalle due nuvolette sovrapposte, Contatti conserva la classica sagoma della persona e Telefono mantiene la sua cornetta. Chi ha familiarità con le vecchie versioni non farà alcuna fatica a riconoscerle tra le altre app installate.

Le differenze stanno nei dettagli, ed è proprio lì che vale la pena soffermarsi. A cambiare sono soprattutto i colori e le proporzioni. I simboli appaiono leggermente più grandi e riempiono meglio lo spazio dello sfondo, mentre la tonalità di blu scelta è più chiara rispetto al passato. Un ritocco che a prima vista può sembrare minimo, ma che modifica la percezione complessiva delle icone in modo abbastanza evidente.

C’è poi un elemento davvero nuovo, cioè un effetto gradiente che alleggerisce l’insieme e rende le icone meno “pesanti” rispetto alle precedenti versioni. La scelta non arriva per caso. Il gradiente serve infatti a rendere tutto più coerente con il recente linguaggio visivo dell’azienda, così che Telefono, Messaggi e Contatti si allineino allo stile che Google sta portando avanti in questa fase. Un lavoro di uniformità, più che di reinvenzione.

Google Messaggi, un logo più nitido ma nessuna novità funzionale

Per Google Messaggi la società si è spinta un po’ più in là nella descrizione, definendo esplicitamente il nuovo logo come più nitido, pulito e definito. Tre aggettivi che raccontano piuttosto bene l’intento dietro l’intera operazione, ovvero dare alle icone un aspetto più ordinato e leggibile senza stravolgere ciò che gli utenti conoscono già.

Meglio però non confondere estetica e funzioni. L’aggiornamento dell’icona non porta con sé novità sul piano pratico e non introduce cambiamenti nel modo in cui l’app viene utilizzata. Il restyling più corposo della schermata principale di Messaggi, quello che comprende anche modifiche alla gestione delle chat fissate, per il momento rimane fermo al canale beta. Chi utilizza la versione stabile dell’app vedrà quindi cambiare l’icona sulla schermata dello smartphone, ma una volta aperta Messaggi ritroverà la stessa interfaccia di sempre.

Fonte: TecnoAndroid