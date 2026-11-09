One UI 9.0 ripristina autonomamente le impostazioni, è un bug

L’arrivo della One UI 9.0 sui Galaxy porta con sé parecchie novità, ma non tutte fanno piacere. In alcuni casi l’aggiornamento potrebbe infatti modificare impostazioni configurate a mano dall’utente, cioè preferenze scelte con cura che magari si volevano conservare così com’erano. A raccontarlo è un utente Samsung di lunga data, che ha appena portato il suo Galaxy S25 dalla One UI 8.5 alla nuova versione dell’interfaccia.

Una volta completata l’installazione è arrivata la sorpresa. Alcune opzioni erano state riportate ai valori di partenza e per rimettere tutto in ordine è stato necessario ripassarle una per una. Non proprio il massimo. Per chi conosce bene Android e sa dove mettere le mani si tratta di una seccatura da pochi minuti, niente di più. Il discorso cambia parecchio quando lo stesso inconveniente capita a qualcuno che con lo smartphone non ha grande dimestichezza. In pratica l’aggiornamento non si limita ad aggiungere funzioni ma rimette mano anche a ciò che l’utente aveva già deciso per conto suo.

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Il primo campanello d’allarme è arrivato dalla tastiera. Gboard, la tastiera di Google impostata come predefinita, era stata sostituita all’improvviso da quella di Samsung. È un dettaglio che salta all’occhio subito, appena si prova a scrivere qualcosa, e che ha fatto sorgere una domanda piuttosto naturale: possibile che sia cambiato anche dell’altro?

La risposta è stata affermativa. Controllando meglio è emerso che una delle variazioni introdotte da One UI 9.0, di fatto senza alcuna autorizzazione, toccava la gestione della batteria. Prima dell’aggiornamento sul telefono era attivo il limite di ricarica al 90%, un’opzione pensata proprio come forma di protezione. Dopo il passaggio alla nuova versione dell’interfaccia quella tutela era sparita del tutto. Galaxy S25 era tornato al comportamento classico, con la carica libera di arrivare al 100% e la ricarica pronta a ripartire non appena il livello scendeva al 95%. Chi aveva scelto di fermarsi prima si ritrova quindi con una configurazione diversa da quella voluta.

Auto Blocker di nuovo attivo, un intoppo per chi sviluppa

Non finisce qui. Anche l’Auto Blocker, che in precedenza era stato disattivato, risultava nuovamente acceso dopo l’aggiornamento. Si tratta di una funzione che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza al dispositivo e che, tra le altre cose, impedisce l’installazione di app provenienti da fonti non autorizzate. Blocca inoltre alcuni comandi inviati tramite USB e ferma gli aggiornamenti software non ufficiali. Lo strumento, insomma, interviene su più fronti contemporaneamente.

Fonte: TecnoAndroid