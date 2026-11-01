AliExpress 11.11, evento con coupon fino a 120 euro e sconti con PayPal

La Promozione dell’11.11 di AliExpress è ufficialmente partita e accompagnerà gli acquisti online per più di due settimane. Il colosso cinese del commercio elettronico ha sfruttato l’occasione del Singles’ Day, che cade proprio l’11 novembre, per lanciare un’iniziativa che mette insieme coupon esclusivi, sconti con PayPal e un sistema di cashback. L’evento è attivo dalla mezzanotte di domenica 1 novembre 2026 e resterà in vigore fino alle 23:59 di mercoledì 18 novembre 2026.

Sono diciotto giorni in tutto, con prezzi ribassati su una lunga serie di prodotti tra cui smartphone e tablet anche di marchi molto noti. Il vero cuore dell’operazione però sono i codici da inserire nella pagina del carrello, che permettono di risparmiare da 3 a 120 euro sul totale dell’ordine. C’è un dettaglio da non sottovalutare perché i buoni funzionano su prenotazione e restano disponibili fino a esaurimento. Conviene quindi riservarli in anticipo. Alcuni potrebbero sparire per poi tornare nei giorni successivi.

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Coupon, codici speciali e sconti PayPal

La serie principale di codici sconto parte da ITAFF03, che toglie 3 euro su una spesa minima di 18 euro. Si sale poi con ITAFF06 (6 euro su 39), ITAFF14 (14 euro su 79), ITAFF25 (25 euro su 149), ITAFF45 (45 euro su 259) e ITAFF60 (60 euro su 349) fino ad arrivare a ITAFF80, che vale 80 euro di sconto con almeno 469 euro nel carrello. Dal 1 novembre si aggiunge una seconda serie con gli stessi tagli. Torna utile nel caso in cui i primi buoni, prenotabili già dal 29 ottobre, risultino esauriti.

Ci sono poi due coupon speciali riscattabili soltanto in app e solo in alcune giornate precise, ovvero l’1, il 2, il 3, l’11 e il 12 novembre. ITD11100 garantisce 100 euro di sconto su un minimo di 500 euro mentre ITD11120 porta il risparmio a 120 euro con una spesa di almeno 600 euro.

Chi paga con PayPal può contare su un ulteriore taglio di prezzo, distribuito in tre finestre temporali e sempre fino a esaurimento. Dall’1 al 4 novembre e poi dal 10 al 12 novembre sono previsti 10 euro di sconto su 99 euro di spesa, 20 euro su 199 euro e 45 euro su 299 euro. Nella fase centrale, dal 5 al 9 novembre, restano attive solo le prime due soglie.

Cashback Challenge, regole e qualche esempio di prezzo

L’ultimo tassello è la Cashback Challenge, già vista sul finire del 2025 e nella seconda parte dell’estate 2026. Il meccanismo è semplice. Entrando in una squadra si ottiene subito il 3% di cashback sugli acquisti, una percentuale che può crescere fino al 7% in base al numero di membri e agli ordini effettuati dal gruppo. Il rimborso arriva quando il prodotto viene spedito e va speso entro 10 giorni su acquisti superiori a 1 euro. Il tetto è di 8 euro al giorno, fino a un massimo di 168 euro complessivi.

Le condizioni fissate da AliExpress prevedono che ogni codice sia utilizzabile una sola volta per utente su tutti gli ordini spediti in Italia. I buoni non valgono per i prodotti virtuali, non si combinano con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto. Sono invece applicabili anche alla categoria dei telefoni cellulari.

Qualche esempio aiuta a capire la portata del risparmio. La console Sony PS5 Slim White Edition da 1 TB scende a 607,28 euro invece di 727,28 euro con il coupon ITD11120 e arriva a 562,28 euro pagando con PayPal. Nintendo Switch 2 in bundle con Pokémon Pokopia, spedita dall’Italia, costa 389,06 euro con il codice da 60 euro e 344,06 euro con PayPal. Tra i telefoni spicca HONOR Magic8 Pro da 12+512 GB a 685,89 euro, che diventano 640,89 euro con PayPal, mentre realme GT 8 Pro da 12+256 GB si ferma a 468,78 euro.

Galaxy S26 da 12+256 GB passa da 575,39 euro a 475,39 euro con il coupon da 100 euro e tocca quota 430,39 euro con PayPal. Google Pixel 10a da 8+128 GB si porta a casa con 280,72 euro, il tablet Xiaomi Pad 8 Pro con 356,90 euro e lo smartwatch Samsung Galaxy Watch Ultra in colorazione Titanium Blue con 242,32 euro.

Fonte: TecnoAndroid