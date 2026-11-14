DAZN Family Annuale: sport e HBO Max a 49,99€ al mese in promo

DAZN allarga il proprio listino con una formula pensata per chi vuole sport e intrattenimento sotto lo stesso tetto. Il nuovo piano si chiama DAZN Family Annuale e mette insieme, in un solo abbonamento, tutto il catalogo sportivo della piattaforma e i contenuti di HBO Max. Per il debutto è prevista un’offerta di lancio che fissa il canone a 49,99€ al mese, con pagamento suddiviso in 12 rate mensili, al posto dei 61,99€ richiesti dal listino standard. Sull’arco dell’intero anno il risparmio complessivo arriva a 144€.

La promozione ha però una scadenza piuttosto ravvicinata, visto che resterà disponibile soltanto per una manciata di giorni. Prima di guardare le date nel dettaglio conviene capire bene cosa si ottiene con questa nuova formula, perché la differenza rispetto agli abbonamenti base non riguarda solo i contenuti ma anche il modo in cui si possono usare.

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DAZN Family Annuale: sport in diretta e catalogo HBO Max nello stesso pacchetto

La vera novità di questa configurazione sta nell’unione tra gli eventi sportivi in diretta e una libreria on demand fatta di cinema e serie. Chi sceglie il profilo Family ottiene l’accesso completo a entrambe le piattaforme attraverso un’unica gestione economica, senza dover tenere sotto controllo due addebiti separati.

Sul fronte sportivo l’offerta è decisamente ricca. Il piano garantisce la visione integrale della Serie A Enilive, con 10 partite su 10 per ogni turno, a cui si aggiungono la Serie BKT e la LaLiga EA Sports. Chi segue il basket trova sia il campionato italiano con la Serie A UnipolSai sia le competizioni europee come Eurolega ed Eurocup. Completano il quadro la pallavolo e i canali Eurosport, dove trovano spazio il tennis e il ciclismo internazionale.

Accanto allo sport c’è tutto il catalogo di HBO Max, che comprende produzioni originali, serie TV, film e documentari del gruppo Warner Bros. Discovery. L’abbonamento all’intrattenimento è incluso senza costi aggiuntivi per tutta la durata del vincolo, quindi non si paga nulla in più rispetto alla rata mensile prevista dal piano.

Più dispositivi e visione su reti diverse

Oltre ai contenuti, il piano DAZN Family Annuale si distingue per una flessibilità d’uso maggiore rispetto alle formule base. La visione contemporanea è consentita fino a 2 dispositivi in simultanea, anche collegati a due reti internet diverse. Una soluzione comoda per chi guarda le partite fuori casa o per chi divide l’abbonamento tra due abitazioni distinte.

Sullo stesso account è poi possibile registrare fino a 7 dispositivi associabili, così da passare senza troppi pensieri dalla smart TV del salotto allo smartphone, al tablet o al computer a seconda delle esigenze del momento.

Prezzo, durata e condizioni di rinnovo

Dal punto di vista economico lo schema è semplice. Il prezzo in promozione è di 49,99€ al mese per 12 mesi, contro i 61,99€ mensili del listino. Si tratta di un piano annuale con addebito rateizzato ogni mese, e la differenza accumulata nel corso dell’anno porta a quei 144€ di risparmio totale.

L’offerta dedicata al pacchetto DAZN Family Annuale è partita il 12 novembre e potrà essere sottoscritta fino alle 23:59 del 23 novembre 2026. L’adesione comporta una permanenza minima di 12 mesi, durante i quali il prezzo resta bloccato a 49,99€ mensili.

Alla fine del primo anno il contratto si rinnova automaticamente alle condizioni standard in vigore al momento del rinnovo. Resta comunque la possibilità di esercitare il recesso, rispettando le tempistiche indicate nei termini contrattuali della piattaforma.

Fonte: TecnoAndroid