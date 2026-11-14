Xbox Series S, Harada di Tekken: meglio se non fosse mai uscita

Katsuhiro Harada, il papà della serie di Tekken, ha scelto parole tutt’altro che diplomatiche per raccontare il proprio rapporto con Xbox Series S. L’ideatore di una delle saghe di combattimento più celebri di sempre non nasconde affatto la sua insofferenza verso la console più piccola della famiglia Xbox, e lo fa con una frase destinata a non passare inosservata: «Vorrei che non fosse mai approdata sul mercato». Una presa di posizione netta, senza giri di parole e senza alcun tentativo di ammorbidire il concetto, che arriva da una figura abituata a esprimersi in modo diretto quando si tratta di videogiochi.

Il peso di una dichiarazione del genere dipende molto da chi la pronuncia. Quando a parlare è il creatore di un picchiaduro così conosciuto, l’opinione smette di essere una semplice battuta e diventa qualcosa che appassionati e addetti ai lavori tendono ad ascoltare con attenzione. Harada non si è limitato a manifestare qualche perplessità. Ha proprio espresso il desiderio che quella macchina non avesse mai visto la luce.

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La sorella minore di Xbox Series X divide il settore

La console in questione viene spesso descritta come la sorella minore di Xbox Series X, e proprio questo ruolo di versione più contenuta finisce per alimentare giudizi molto diversi tra loro. Non tutti, infatti, la pensano come il padre di Tekken. Esiste anche chi vede in Xbox Series S un elemento capace di produrre effetti positivi sull’intero comparto, ben oltre i confini della piattaforma Microsoft.

Il caso più evidente è quello di Digital Foundry, che ha un’opinione decisamente più benevola sulla piccola di casa Xbox. Secondo gli analisti specializzati nell’aspetto tecnico dei giochi, la presenza di questa console avrebbe addirittura favorito lo sviluppo su Switch 2. Una lettura che ribalta completamente la prospettiva di Harada e che mostra quanto lo stesso hardware possa essere percepito in maniera opposta a seconda di chi lo osserva e del lavoro che svolge. Da una parte c’è quindi chi considera Xbox Series S una sorta di palestra utile, un banco di prova che avrebbe agevolato il lavoro su altre piattaforme. Dall’altra c’è chi, come il celebre game designer giapponese, avrebbe preferito non doverci mai fare i conti. Due visioni che difficilmente potrebbero essere più lontane e che riguardano la stessa identica macchina.

Le parole di Harada su Xbox Series S

Il punto centrale resta la franchezza con cui Harada ha affrontato l’argomento. Non c’è traccia di cautela nelle sue parole e nemmeno il tentativo di bilanciare la critica con qualche nota più morbida. L’autore di Tekken ha preferito dire chiaramente cosa pensa, lasciando poco spazio alle interpretazioni sulla sua reale posizione nei confronti della console.

Per molti personaggi illustri dell’industria videoludica, dunque, la Series S non sembra godere della stessa stima che le riservano altri osservatori. Il contrasto con quanto sostenuto da Digital Foundry rende la questione ancora più interessante, perché mette a confronto chi analizza le prestazioni dei giochi e chi invece quei giochi li concepisce e li realizza da anni.

Basta chiedere a Katsuhiro Harada, l’ideatore della serie di Tekken, per capire che sulla sorella minore di Xbox Series X il giudizio di una parte del settore resta tutt’altro che lusinghiero. Il suo desiderio è che Xbox Series S non fosse mai arrivata sugli scaffali.

Fonte: TecnoAndroid