Versare olio in mare per calmare le onde era una delle abitudini più curiose dei marinai. Si trattava di una pratica antica, tramandata a bordo per generazioni e raccontata come un piccolo espediente capace di placare l’acqua nei momenti più difficili della navigazione. A prima vista sembra una di quelle credenze nate nelle taverne di porto, eppure la fisica moderna ha preso sul serio la faccenda e ne ha chiarito gli effetti reali, in particolare su quelle che vengono chiamate increspature. Il punto interessante sta proprio qui. Per molto tempo l’idea è rimasta sospesa tra il racconto e la leggenda, senza che nessuno sapesse dire con precisione cosa accadesse davvero quando una sostanza oleosa toccava la superficie marina. Oggi invece esiste una spiegazione scientifica, e riguarda un aspetto ben preciso del comportamento dell’acqua.

Una tradizione nata a bordo delle navi

Per secoli i marinai hanno raccontato che bastassero piccole quantità di olio versate sulla superficie del mare per rendere le acque più tranquille durante una tempesta. Non si parlava di barili interi rovesciati fuori bordo ma di dosi ridotte, quasi simboliche, che secondo chi le usava riuscivano comunque a cambiare l’aspetto dell’acqua attorno allo scafo. La convinzione passava da un equipaggio all’altro e da una generazione all’altra, con quella forza tipica delle conoscenze pratiche che nessuno mette in discussione finché sembrano funzionare. Detta così, la cosa suona assurda. Pensare che un velo di olio possa avere qualche peso contro la furia di una burrasca sembra quasi ingenuo, e per un osservatore moderno il primo istinto è archiviare tutto alla voce superstizioni marinaresche. Eppure quella vecchia abitudine non era del tutto campata in aria, ed è proprio questo che rende la storia così affascinante anche a distanza di tanto tempo.

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Chi andava per mare non aveva strumenti di misura né laboratori a disposizione. Aveva soltanto l’esperienza diretta, ripetuta viaggio dopo viaggio, e da quella esperienza è nata l’idea che gettare olio in mare potesse servire a qualcosa. Una conoscenza empirica, insomma, rimasta per lungo tempo senza una vera spiegazione.

Cosa ha chiarito la fisica sulle increspature

La risposta è arrivata dalla fisica moderna, che ha spiegato quali siano gli effetti concreti di questa pratica. Il dettaglio decisivo riguarda le increspature, cioè le piccole ondulazioni che si formano sulla pelle più sottile della superficie marina. È lì che l’olio agisce, ed è lì che gli studiosi hanno concentrato l’attenzione per capire cosa ci fosse di vero nei racconti tramandati dagli equipaggi. La distinzione non è secondaria. Parlare di increspature significa guardare al disegno superficiale dell’acqua e non all’intera massa sollevata dal vento durante una tempesta. In questo senso il vecchio sapere dei marinai trova una sua collocazione precisa, perché l’effetto osservato da chi versava olio fuori bordo si gioca proprio su quello strato esterno che increspa il mare.

Ecco perché una pratica che oggi potrebbe sembrare bizzarra ha attirato l’interesse della scienza. Dietro un gesto semplice e quasi rituale si nascondeva un fenomeno fisico reale, che la ricerca ha saputo descrivere andando oltre il folklore. La fisica ha così spiegato gli effetti autentici dell’olio in mare sulle increspature della superficie, dando finalmente un fondamento a quella che per secoli era stata soltanto una consuetudine di bordo.

Fonte: TecnoAndroid