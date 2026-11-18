Instagram ha annunciato lunedì una nuova integrazione che offre ai creator un modo in più per guadagnare con i propri contenuti, cioè la possibilità di inserire i link di affiliazione Amazon direttamente nei reel e nei post del feed. I numeri sono piuttosto generosi, visto che si possono aggiungere fino a 30 prodotti per ogni reel e fino a 20 per ogni post. Un singolo contenuto, quindi, può trasformarsi in una piccola vetrina capace di generare guadagni da più articoli contemporaneamente.

Fino a oggi i link affiliati di Amazon non erano certo una novità sulla piattaforma. I creator li condividevano già da tempo nelle storie, nei messaggi diretti e nella bio del profilo. La differenza sta tutta nella posizione. Adesso quei collegamenti arrivano in zone dell’app che finora ne erano escluse, e secondo l’azienda di proprietà di Meta non si tratta di un dettaglio da poco. I link ai prodotti inseriti direttamente nei reel e nei post raccolgono infatti circa il doppio dei clic rispetto a quelli piazzati nella bio.

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Dietro la scelta c’è una logica abbastanza chiara. Permettere di incorporare più link nello stesso contenuto amplia le occasioni di monetizzazione e lascia ai creator maggiore libertà nel modo in cui propongono i loro consigli d’acquisto. Allo stesso tempo la piattaforma rende la propria offerta più interessante per chi produce contenuti, in una competizione sempre aperta con TikTok e YouTube per conquistare l’attenzione e il lavoro dei creator.

Come funziona il collegamento con Amazon

Un aspetto che farà piacere a molti riguarda i costi. Instagram precisa che aggiungere prodotti e link affiliati è gratuito e che non trattiene alcuna commissione sugli acquisti né applica tariffe sulle transazioni.

Per attivare la funzione, i creator idonei devono collegare il proprio account Instagram a quello di Amazon Influencer passando dalla sezione dedicata alla monetizzazione della Dashboard professionale. Una volta completato il collegamento, la piattaforma aggiunge in automatico i link di affiliazione ogni volta che viene taggato un prodotto Amazon all’interno di un contenuto. Chi guarda il reel o il post viene poi indirizzato verso l’app Amazon Shopping. Gli account collegati sbloccano anche le anteprime con immagine dei link, così gli utenti riconoscono più facilmente l’articolo di cui si sta parlando.

Attribuzione automatica e commissioni visibili in anticipo

C’è poi un cambiamento pratico che semplifica parecchio il lavoro quotidiano. Quando un creator collega il proprio account Amazon Associates a Instagram, l’attribuzione dell’affiliazione viene applicata automaticamente a qualsiasi prodotto Amazon aggiunto, anche se si incolla un normale link al prodotto. Prima non funzionava così, perché era obbligatorio inserire un indirizzo affiliato specifico, con tutti i passaggi in più che questo comportava.

Tra le novità c’è anche una maggiore trasparenza sui guadagni. I creator possono vedere il tasso di commissione stimato di ciascun prodotto prima di aggiungerlo a un post o a un reel, e scegliere di conseguenza cosa proporre al proprio pubblico. La nuova integrazione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di Instagram per allargare i propri strumenti di monetizzazione e rendere il marketing di affiliazione più accessibile a chi crea contenuti sulla piattaforma. Il pagamento delle commissioni, in ogni caso, continua a restare nelle mani di Amazon.

Fonte: TecnoAndroid