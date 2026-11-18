L’industria automobilistica tedesca continua a pagare un conto salatissimo sul fronte dell’occupazione, e gli ultimi dati disponibili lo confermano senza lasciare troppi margini di interpretazione. Negli ultimi dodici mesi il comparto ha perso altri 36.100 posti di lavoro, una cifra che va ad aggiungersi a un’emorragia cominciata già da qualche anno e che per ora non dà segni di rallentamento. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto Industriebarometer di EY, costruito sui numeri dell’Ufficio federale di statistica tedesco.

Il quadro che ne esce riguarda uno dei settori storicamente più importanti per l’economia della Germania, e proprio per questo fa ancora più rumore. Dal 2019 a oggi sono andati perduti oltre 143.500 posti di lavoro, pari al 17,2% degli occupati del comparto. Detto in parole semplici, quasi un lavoratore su sei non c’è più. Un dato che da solo basta a misurare la profondità della crisi che sta attraversando il mondo dell’auto in Germania, un comparto che per decenni è stato sinonimo di solidità industriale.

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Automotive tedesco: in dodici mesi 36.100 addetti in meno

Il dato più recente copre il periodo compreso tra settembre 2025 e settembre 2026. In questo arco di tempo l’automotive tedesco ha ridotto la propria forza lavoro del 5%, lasciando a casa appunto 36.100 persone. Fra tutti i comparti industriali analizzati da EY si tratta della contrazione più marcata in assoluto, segno che le difficoltà del settore non sono un fenomeno passeggero ma una tendenza che continua ad accentuarsi.

Le cose non migliorano nemmeno guardando ai bilanci. Nel terzo trimestre 2026 il fatturato complessivo della manifattura tedesca è cresciuto del 4,6% arrivando a quota 546,3 miliardi di euro. L’auto invece ha imboccato la strada opposta con ricavi in flessione del 2%. Ancora più significativo il calo registrato sui mercati esteri, dove le entrate del comparto sono scese del 3%. Il contrasto con il resto dell’industria è evidente: mentre la manifattura nel suo insieme cresce, l’automobile arretra sia in patria sia oltre confine.

Costi elevati, transizione complessa e concorrenza cinese

Secondo l’analisi di EY sono diversi i fattori che pesano sulle prospettive del settore. In cima alla lista ci sono gli elevati costi di produzione, ai quali si somma la complessità della transizione tecnologica che i marchi tedeschi stanno affrontando. Poi c’è la crescente pressione dei costruttori cinesi, una concorrenza che diventa ogni giorno più agguerrita. A questo scenario già difficile si aggiungono i programmi di riduzione dei costi avviati da numerose grandi aziende del comparto, i cui effetti sull’occupazione potrebbero farsi sentire anche nei prossimi mesi.

Le difficoltà dell’auto, del resto, non restano chiuse dentro i cancelli delle fabbriche. Il settore è legato a doppio filo a una vasta rete di fornitori e attività produttive, motivo per cui il calo degli ordini e degli investimenti rischia di trascinare con sé anche l’indotto. Ogni frenata delle case automobilistiche si riflette infatti a cascata su tutte le imprese che lavorano per loro, dai componenti ai servizi.

La questione, quindi, va ben oltre il numero di dipendenti impiegati direttamente negli stabilimenti dei grandi gruppi. In gioco c’è la tenuta di un’intera filiera che rappresenta uno dei pilastri dell’economia tedesca, e che oggi si trova a fare i conti con un ridimensionamento capace di coinvolgere l’intero sistema industriale del Paese.

Fonte: TecnoAndroid