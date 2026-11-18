Il catalogo di Apple Arcade si arricchisce di un titolo che gli appassionati di calcio conoscono molto bene: Football Manager 27 Touch è entrato a far parte del servizio in abbonamento di Apple. E il calendario non si ferma qui, perché sono già stati annunciati quattro giochi per dicembre, tra i quali compaiono due nomi capaci di attirare l’attenzione di qualsiasi videogiocatore, cioè Prince of Persia e Plants vs. Zombies. Un pacchetto di novità che riguarda generi molto diversi tra loro e che allarga ulteriormente l’offerta della piattaforma.

La notizia principale è senza dubbio l’approdo di Football Manager 27 Touch sulla piattaforma di Cupertino. La serie Football Manager ha costruito negli anni una base di fan molto affezionata, fatta di persone che amano il calcio vissuto dalla panchina e dalla scrivania, più che dal campo. Qui non si controllano i giocatori durante la partita ma si gestisce la squadra nel suo insieme, con tutte le scelte che questo comporta.

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La versione Touch, come suggerisce il nome stesso, è quella pensata per i comandi a sfioramento. Proprio per questo si inserisce in modo naturale in un servizio come Apple Arcade, che ruota attorno ai dispositivi della casa di Cupertino. Per chi è già abbonato significa poter mettere mano al nuovo capitolo della saga manageriale senza ulteriori passaggi, direttamente all’interno del catalogo.

Il fatto che il titolo arrivi con il numero 27 nel nome lo colloca come l’edizione più recente della serie. Un dettaglio non da poco per gli appassionati, che di solito attendono ogni nuovo capitolo per ricominciare da capo le proprie carriere da allenatore e mettere alla prova le strategie di sempre.

Prince of Persia e Plants vs. Zombies tra le uscite di dicembre

Oltre al manageriale calcistico, l’annuncio guarda già al mese di dicembre. Apple ha infatti comunicato l’arrivo di quattro nuovi giochi su Apple Arcade, e tra questi ci sono Prince of Persia e Plants vs. Zombies. Due serie molto lontane per stile e atmosfera, ma accomunate da una notorietà che va ben oltre la cerchia dei giocatori più assidui.

Prince of Persia è uno di quei nomi che hanno fatto la storia dei videogiochi d’azione e avventura, legato a doppio filo all’idea di acrobazie, trappole e percorsi da superare con tempismo. Plants vs. Zombies invece porta con sé tutt’altro spirito, più leggero e strategico, con le sue piante schierate a difesa contro ondate di zombie. Accostarli nello stesso mese restituisce bene la varietà che il servizio punta a offrire ai propri abbonati.

Le altre due uscite completano il quartetto previsto per dicembre, ma l’attenzione si concentra inevitabilmente sui due marchi più riconoscibili. Per chi utilizza Apple Arcade si tratta comunque di un mese piuttosto ricco, che arriva subito dopo l’ingresso di Football Manager 27 Touch nel catalogo.

Un catalogo che cresce titolo dopo titolo

Mettendo insieme tutte queste novità, il quadro che emerge è quello di una piattaforma che continua ad aggiornare la propria offerta con una certa regolarità. Da una parte c’è un gioco di simulazione sportiva molto atteso dagli appassionati, dall’altra un gruppo di uscite che spazia dall’avventura alla strategia in chiave più scanzonata.

Il servizio in abbonamento di Apple funziona proprio così, con un catalogo che viene ampliato nel tempo e che gli utenti possono esplorare senza acquistare i singoli titoli. L’arrivo di Football Manager 27 Touch si aggiunge quindi a una lista già ampia, mentre per dicembre restano in programma i quattro giochi annunciati, con Prince of Persia e Plants vs. Zombies come nomi di punta.

Fonte: TecnoAndroid