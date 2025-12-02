Offerte TOP di Iliad: ecco le novità presentate a dicembre

In un momento in cui cresce la richiesta di connettività ad alta capacità, iliad introduce due nuove offerte. Si tratta di TOP 250 PLUS e TOP 300 PLUS. Tali proposte, aperte a tutti, sono disponibili fino al 15 gennaio 2026. La caratteristica che l’azienda evidenzia è la disponibilità di un grande volume di GB sia in Italia sia in Europa. Il tutto accompagnato da prezzi che sono stati definiti stabili e privi di costi aggiuntivi inattesi. Nel dettaglio, la TOP 250 PLUS offre 250 GB utilizzabili su rete 4G/4G+ e 5G con un canone mensile di 9,99 euro. A cui si abbinano minuti e SMS illimitati. Per gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea sono previsti 25 GB dedicati al roaming. TOP 300 PLUS, invece, alza l’asticella con 300 GB nazionali e 30 GB in roaming, mantenendo invariati minuti e messaggi senza limiti. L’offerta è disponibile al prezzo di 11,99 euro mensili. In entrambi i casi l’attivazione comporta un costo una tantum di 9,99 euro. Può essere effettuata sia dai nuovi clienti sia da chi sceglie un upgrade rispetto alla propria offerta attuale.

Iliad: ecco i dettagli sulle sue nuove offerte TOP

Un ulteriore vantaggio inserito dall’operatore riguarda il rapporto tra mobile e rete fissa. L’attivazione di una delle due offerte TOP permette, infatti, di accedere a uno sconto sull’abbonamento fibra di Iliad. Le soluzioni iliadbox e iliadbox super sono presentate come opzioni destinate a chi vuole estendere anche in ambito domestico un’esperienza di connessione ad alta velocità e con standard di affidabilità e sicurezza elevati.

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E non è tutto. Iliad mantiene attive alcune iniziative dedicate al pubblico appassionato di calcio. Fino al 27 dicembre 2025, chi entra per la prima volta nella rete dell’operatore può partecipare al concorso Instant Win, che mette in palio quotidianamente dieci kit del tifoso e cento maglie autografate del campionato di Serie A Enilive. Per chi è già cliente, continua invece il concorso “Vinci il calcio con iliad”, che consente di concorrere a biglietti VIP con hospitality per le partite della squadra preferita in Serie A Enilive o per la finale di Coppa Italia Frecciarossa, tramite registrazione nell’apposita sezione del sito dedicato. Con tali iniziative Iliad consolida la propria strategia con una combinazione di opzioni che vanno oltre la semplice connettività.