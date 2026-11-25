La versione PC di GTA 6 sta già prendendo forma, e non per mano di Rockstar Games. Sono bastate poche ore dalla diffusione della build Xbox completa del gioco, messa in circolazione dal gruppo hacker Cyberleek, perché la comunità dei modder riuscisse a confezionare una prima versione avviabile su computer. Ha avuto un aiuto non da poco, quello dell’intelligenza artificiale.

Per ora si parla di poco più di un assaggio. Il pacchetto permette infatti di arrivare soltanto alle schermate iniziali del titolo, senza alcuna possibilità di mettere piede nelle aree giocabili. Si tratta di un risultato limitato, certo, ma ottenuto in tempi brevissimi. Il primo passo è stato fatto e da qui in avanti i progressi potrebbero farsi via via più rapidi.

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Cosa permette di fare oggi la conversione di GTA 6

Il contenuto attuale della conversione è piuttosto essenziale. Chi la avvia può muoversi tra le schermate dedicate alle impostazioni, scegliere i comandi e consultare le informazioni legali. Niente di più. Del gioco vero e proprio, insomma, al momento non c’è ancora alcun elemento.

Il punto però è un altro. I progetti di reverse engineering come quello nato attorno a Grand Theft Auto VI, che si appoggiano a strumenti IA molto potenti come Claude, hanno già dimostrato di poter diventare in fretta conversioni funzionanti e sorprendentemente efficaci. Il meccanismo è semplice da raccontare ma tutt’altro che banale da realizzare. L’intelligenza artificiale viene usata per capire come funziona il codice originale, in questo caso estratto dalla build per Xbox, e per adattarlo in modo che possa girare su PC. Un’impresa che fino a qualche tempo fa sarebbe sembrata impensabile.

Sui tempi necessari per vedere qualche sequenza di gameplay è difficile sbilanciarsi. La complessità tecnica di GTA 6 è enorme e un adattamento del genere dovrà fare i conti con tantissimi meccanismi diversi, ognuno dei quali va compreso e riprodotto nel nuovo ambiente. Le prossime settimane diranno molto su quanto rapidamente il lavoro dei modder potrà avanzare.

Un nuovo grattacapo per Rockstar Games

Si è parlato della possibilità che GTA 6 su PC possa arrivare prima del previsto proprio per arginare le conversioni realizzate con l’IA. Quanto accaduto in queste ore rende lo scenario più concreto che mai e nel giro di qualche settimana la faccenda rischia di trasformarsi in un problema serio per Rockstar Games. Una versione non ufficiale capace di girare davvero sui computer sarebbe infatti un colpo difficile da assorbire.

Il gioco, del resto, ha già subito numerose violazioni. Dal primo clamoroso leak fino agli episodi più recenti legati proprio all’attività di Cyberleek, la storia del progetto è costellata di fughe di materiale. Quest’ultima però potrebbe rivelarsi la più grave di tutte, perché punta a mettere nelle mani degli utenti PC una versione funzionante del titolo prima ancora che arrivi quella ufficiale. Non più quindi qualche immagine o qualche video rubato, ma il gioco stesso.

Colpisce il fatto che tutto questo sia successo nonostante l’attenzione quasi maniacale che lo studio dedica alla sicurezza, alla riservatezza e alla protezione dal furto di dati. Una cura che a quanto pare non è bastata a tutelare la software house, che nel frattempo si sta comunque muovendo sul piano legale.

Fonte: TecnoAndroid