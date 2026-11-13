Galaxy AI Max, Samsung studia l’abbonamento con Gen Video

Samsung starebbe pensando di trasformare Galaxy AI in un servizio con una componente a pagamento. Il pacchetto di funzioni basate sull’intelligenza artificiale, debuttato insieme alla serie Galaxy S24 e finora offerto gratuitamente, potrebbe presto affiancare alla versione base un piano Premium con limiti di utilizzo più generosi e alcuni strumenti esclusivi. Le indicazioni arrivano da una serie di informazioni individuate all’interno dell’applicazione, che lasciano intravedere un progetto ancora agli inizi ma già piuttosto definito nella sua struttura.

Stando a quanto emerso, l’azienda sudcoreana starebbe organizzando un programma di accesso anticipato aperto a chi vorrà provare il nuovo servizio su base volontaria. C’è anche un dettaglio non da poco: le eventuali somme spese durante il periodo di prova verrebbero rimborsate al termine della sperimentazione. Una scelta che fa pensare a una fase di test vera e propria, utile a Samsung per capire come gli utenti reagiscono prima di qualsiasi lancio su larga scala.

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Due piani, crediti extra e strumenti riservati

Le opzioni sul tavolo sarebbero sostanzialmente due. La prima è il piano gratuito già disponibile, che continuerebbe a includere le funzionalità standard della suite: Browsing Assist, Now Brief, Creative Studio, Smart Capture, Samsung Keyboard, Photo Assist e Personal Agent. La differenza è che queste funzioni avrebbero dei limiti di utilizzo e, una volta esauriti, per continuare a sfruttarle sarebbe necessario acquistare pacchetti di crediti aggiuntivi.

Accanto a questa formula comparirebbe un abbonamento vero e proprio, indicato nelle stringhe dell’app con il nome Galaxy AI Max. In questo caso i limiti verrebbero ampliati in modo consistente, fino a quattro volte rispetto a quelli concessi gratuitamente. E non finisce qui, perché chi sceglie di pagare avrebbe accesso anche a una serie di strumenti esclusivi, sempre basati sull’intelligenza artificiale.

Tra le novità spicca Gen Video, presentato come uno strumento in grado di generare video AI a partire dalle proprie foto. C’è poi Bixby Action, pensato per automatizzare le attività attraverso le app installate sullo smartphone. Su quest’ultimo non circolano ancora informazioni precise, né sul funzionamento né sulle operazioni che l’assistente potrà gestire in autonomia. Completa il quadro Daily Briefing, una funzione di cui per ora non si sa praticamente nulla, anche se il nome ricorda parecchio quello del già noto Now Brief.

Quanto potrebbe costare Galaxy AI Premium

Il capitolo più interessante riguarda ovviamente il prezzo. Sempre nel codice dell’app sono spuntate due cifre: circa 4,30 euro al mese oppure circa 41 euro per la sottoscrizione annuale. Si tratta però di importi che Samsung non ha confermato in via ufficiale, quindi vanno presi con la dovuta cautela.

Manca anche un elenco dei dispositivi compatibili con il nuovo servizio. All’interno dell’applicazione è comparsa però una sigla, 20271, che potrebbe essere un riferimento alla futura serie Galaxy S27. Se così fosse, l’abbonamento sarebbe inizialmente riservato ai prossimi top di gamma per poi arrivare eventualmente su altri modelli una volta concluso il programma di accesso anticipato. Anche in questo caso, comunque, si parla di un’ipotesi e niente di più.

Non è chiara nemmeno la disponibilità geografica del servizio. Al momento non esiste una lista di Paesi supportati, anche se eventuali restrizioni potrebbero essere gestite direttamente tramite l’account Samsung di ciascun utente.

Per ora non c’è nulla di definitivo e una versione a pagamento di Galaxy AI rimane un’anticipazione che l’azienda non ha ancora confermato. Tutti gli strumenti della suite restano quindi gratuiti fino a diversa comunicazione.

Fonte: TecnoAndroid