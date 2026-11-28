Si chiamerebbe Lenovo Legion Go Beam e potrebbe allargare la famiglia di dispositivi da gioco del colosso cinese in una direzione piuttosto inattesa. Dopo le prime immagini trapelate la settimana scorsa emergono nuovi dettagli su questo PC handheld non ancora annunciato, che a differenza degli altri modelli Legion Go non userebbe Windows né SteamOS. Il sistema operativo scelto sarebbe infatti Android, una decisione che rende il progetto molto diverso da quanto visto finora nella gamma.

Il cambio di piattaforma non è un dettaglio da poco. Una console portatile basata su Android guarda al gioco tradizionale su PC ma strizza l’occhio anche all’ecosistema mobile, all’emulazione e allo streaming. Tra le specifiche anticipate spiccano un display da 7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e un processore Qualcomm Snapdragon G2 Gen 1, una combinazione che dice già parecchio sulle ambizioni di Legion Go Beam.

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Il nodo del processore Snapdragon G2 Gen 1

Il chip indicato dalle indiscrezioni è lo Snapdragon G2 Gen 1, una piattaforma presentata da Qualcomm nell’agosto 2023. Parliamo di un processore con CPU Kryo a otto core e GPU Adreno A21, progettato appositamente per i dispositivi dedicati al gaming. La scelta però lascia un po’ perplessi, soprattutto se si guarda a cosa è arrivato dopo.

Nel marzo 2025 Qualcomm ha infatti lanciato lo Snapdragon G2 Gen 2, che stando ai dati dichiarati dal produttore garantisce prestazioni della CPU superiori di 2,3 volte e una potenza grafica maggiore di 3,8 volte rispetto al predecessore. Un salto decisamente netto. Se Lenovo confermasse il chip più datato, la ragione potrebbe essere legata al contenimento dei costi e al posizionamento commerciale della nuova portatile.

Va detto che la configurazione hardware non sarebbe ancora definitiva e potrebbe cambiare prima del debutto. Non si può quindi escludere che l’azienda opti per una piattaforma più recente, in particolare se l’idea fosse quella di proporre una console Android in grado di far girare senza compromessi anche i titoli più pesanti.

Streaming, retrogaming e cosa si sa della presentazione

Sul fronte delle funzioni Legion Go Beam dovrebbe supportare i giochi Android nativi, il retrogaming e lo streaming da PC e console. Lenovo starebbe anche lavorando a una versione dedicata di Legion Space, il software già usato per organizzare e gestire l’esperienza di gioco sui dispositivi della famiglia Legion. Tra le caratteristiche trapelate figurano la connettività WiFi 6E, una porta USB C, uno slot microSD e un jack audio da 3,5 millimetri.

Le immagini circolate nei giorni scorsi mostrano poi due pulsanti posteriori programmabili e i controller integrati direttamente nella scocca. Manca invece il touchpad, che al contrario è presente su Legion Go S. Rinunciare a Windows potrebbe rendere il dispositivo più semplice da usare e meglio ottimizzato per i giochi mobile, ma allo stesso tempo limiterebbe l’accesso diretto alla libreria PC. Proprio per questo streaming ed emulazione potrebbero diventare i pilastri dell’offerta, insieme alle app e ai servizi del mondo Android.

Il debutto ufficiale potrebbe avvenire durante il CES 2027 di Las Vegas, l’appuntamento in cui Lenovo presenta di solito le novità della linea Legion. Quella vetrina potrebbe chiarire se Beam nasce come alternativa economica alle Legion Go tradizionali oppure come prodotto rivolto soprattutto a chi gioca su Android. Con un processore di vecchia generazione, il prezzo potrebbe diventare l’elemento chiave per distinguerla dalle portatili Windows più costose. Per ora però non ci sono informazioni attendibili su prezzo, autonomia, capacità della batteria o disponibilità commerciale.

Fonte: TecnoAndroid