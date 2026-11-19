Uno smartwatch progettato per accompagnare gli utenti durante tutta la giornata, senza rinunciare a materiali ricercati e funzionalità avanzate. È questa la proposta di HONOR Watch 6 Pro, il nuovo modello di punta presentato dall’azienda, che combina un display particolarmente luminoso, strumenti dedicati al benessere e un comparto sportivo evoluto.

La parte frontale ospita uno schermo tandem LTPO AMOLED da 1,5 pollici, capace di raggiungere una luminosità di picco di 5.500 nit. Una caratteristica pensata per mantenere leggibili notifiche e informazioni durante gli allenamenti all’aperto, anche quando la luce ambientale è particolarmente intensa. La tecnologia tandem e la progettazione dei pixel, basata su processi di litografia ad alta precisione, rappresentano alcuni degli elementi distintivi del pannello. A proteggere e incorniciare il display troviamo una lunetta in ceramica nanocristallina, ottenuta attraverso un processo di sinterizzazione ad alta temperatura che raggiunge i 1.400 °C. La struttura comprende una parte anteriore in acciaio inossidabile e una scocca posteriore in polimero. Le dimensioni sono di 46,3 x 46,3 x 11,6 millimetri, mentre il peso dichiarato è di 50,9 grammi.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Anche i dettagli estetici sono stati curati: la corona rotante ottagonale presenta un taglio a diamante e una lavorazione a doppio strato, affiancata da un pulsante laterale. Sono previste due varianti cromatiche, Silver e Black, con cinturini differenti. La versione nera utilizza un cinturino in fluoroelastomero con una particolare trama incisa al laser, mentre quella argentata propone un cinturino in acciaio inossidabile.

Intelligent Sense per il monitoraggio della salute

Uno degli aspetti centrali di HONOR Watch 6 Pro è il sistema Intelligent Sense, sviluppato per raccogliere informazioni sullo stato fisico durante l’intera giornata. La tecnologia combina sensori a più lunghezze d’onda, un sistema ottico distribuito e un vetro antiriflesso, con l’obiettivo di migliorare la precisione delle rilevazioni fisiologiche. Tra le funzioni disponibili c’è la scansione della salute in 60 secondi, che permette di ottenere rapidamente una panoramica di diversi parametri, tra cui frequenza cardiaca media, ossigenazione del sangue e livello di stress. Le informazioni raccolte vengono presentate attraverso un riepilogo accessibile direttamente dallo smartwatch.

Al risveglio è inoltre disponibile l’Enhanced Healthy Morning Report, un rapporto che raccoglie dati relativi al sonno della notte precedente, all’energia corporea, alla vitalità e alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV). Il sistema può anche segnalare tendenze e indicatori legati al benessere, offrendo una visione più ampia dei dati registrati.

Oltre 120 sport e GPS HONOR AccuTrack

Per chi pratica attività fisica, il nuovo smartwatch integra HONOR AccuTrack, un sistema di posizionamento basato su doppia banda, tre antenne e algoritmi di fusione supportati dall’intelligenza artificiale. La tecnologia è progettata per migliorare la ricezione dei segnali satellitari anche in contesti complessi, come aree urbane con edifici elevati, boschi e percorsi montani. Sono disponibili oltre 120 modalità sportive, con strumenti specifici per diverse discipline. La corsa, per esempio, può contare su un allenatore professionale che analizza la postura, monitora la frequenza cardiaca alla soglia del lattato e permette di impostare obiettivi di ritmo o frequenza cardiaca. Durante l’allenamento sono previsti anche suggerimenti vocali in tempo reale basati sull’intelligenza artificiale. La modalità Outdoor Trail Running registra informazioni su altitudine e pressione barometrica e integra la funzione Route Back, pensata per aiutare a ritrovare il percorso di partenza. Per il calcio è presente una modalità professionale che consente di calibrare manualmente i confini del campo e, al termine della partita, genera mappe di calore e statistiche su distanza percorsa e velocità massima.

Anche il badminton dispone di strumenti dedicati: lo smartwatch può riconoscere oltre sei tipologie di colpi e creare un grafico radar che descrive lo stile di gioco, affiancando queste informazioni ai dati su frequenza cardiaca e calorie consumate. Gli allenamenti possono inoltre essere condivisi direttamente su Strava. La resistenza è supportata dalle certificazioni 5ATM, IP68, IP69 e IP69K, che attestano la protezione del dispositivo in diverse condizioni di utilizzo.

Chiamate, pagamenti NFC e autonomia fino a 18 giorni

HONOR ha lavorato anche sull’integrazione con gli smartphone. La funzione Dual-Phone Message permette di gestire chiamate e notifiche provenienti contemporaneamente da uno smartphone HONOR e da un iPhone. Sono presenti anche gesture basate sulla rotazione del polso, utilizzabili per disattivare sveglie, rispondere alle chiamate o cambiare brano musicale. Il display integra la funzione Wet-Screen Touch, pensata per migliorare l’utilizzo dello schermo quando è bagnato dalla pioggia o dal sudore. Non mancano le note vocali integrate e il supporto ai pagamenti contactless tramite NFC, sviluppato in collaborazione con Fidesmo e compatibile con carte Mastercard e Visa.

La batteria ha una capacità di 515 mAh e, secondo i dati dichiarati da HONOR, può raggiungere fino a 18 giorni di autonomia utilizzando la modalità a lunga durata. Con un impiego regolare si scende a circa 10 giorni, mentre mantenendo attivo l’Always-On Display la durata indicata è di circa 7 giorni.

Prezzo e offerte di lancio in Italia

HONOR Watch 6 Pro arriva sul mercato italiano dal 19 novembre 2026, nelle colorazioni Silver e Black. Il prezzo di partenza è di 379 euro per la versione nera e di 429 euro per quella argentata. Fino al 31 dicembre 2026 è previsto uno sconto di 100 euro sullo smartwatch. Nello stesso periodo, chi acquisterà HONOR Choice Clip riceverà anche un cinturino in pelle in omaggio. Il pacchetto di lancio comprende inoltre 12 mesi di garanzia aggiuntiva, protezione dello schermo, servizio di sostituzione e copertura per i danni causati dai liquidi.

Fonte: TecnoAndroid