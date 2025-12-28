NVIDIA e SK Hynix: arriva un nuovo “super SSD” per l’AI

Il settore dell’intelligenza artificiale si trova davanti a un problema crescente: l’accesso ai dati. I modelli di inferencing su larga scala richiedono letture continue di enormi quantità di informazioni. Le quali risultano impossibili da gestire esclusivamente in RAM senza costi e consumi elevatissimi. La soluzione potrebbe arrivare da una nuova collaborazione tra SK Hynix e NVIDIA, che puntano a rivoluzionare lo storage ad alte prestazioni. Il progetto, noto come “Storage Next” per NVIDIA e “AI-NP” (AI NAND Performance) per SK Hynix, mira a creare un SSD ottimizzato per carichi AI. Capace di fungere da ponte tra la RAM ultra-veloce e il tradizionale storage flash. L’obiettivo dichiarato è di raggiungere 100 milioni di IOPS, prestazioni paragonabili a quelle delle memorie ad accesso casuale.

NVIDIA e SK Hynix: ecco cosa sappiamo sul nuovo SSD per AI

Secondo Kim Cheon-seong, vicepresidente di SK Hynix, il nuovo SSD potrebbe offrire fino a dieci volte le performance delle soluzioni enterprise attuali. Già molto più veloci rispetto a quelle consumer. Il progetto si trova ora nella fase di proof-of-concept, con un prototipo atteso entro la fine del 2026. Il focus non è solo sulla velocità, ma su una gestione efficiente dei dati massivi, necessaria per il futuro dell’AI.

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L’iniziativa evidenzia anche le pressioni del mercato. La domanda di chip di memoria è alle stelle e, finora, i principali colli di bottiglia riguardano le RAM. L’arrivo di SSD specializzati potrebbe però aggravare le tensioni anche sul fronte dello storage. Accentuando la scarsità di componenti ad alte prestazioni.

Se confermate, tali tecnologie potrebbero ridurre drasticamente la latenza nei data center e aumentare l’efficienza operativa globale. Aprendo la strada a nuovi livelli di scalabilità per i carichi AI. In un’epoca in cui ogni millisecondo conta, l’iniziativa di SK Hynix e NVIDIA rappresenta un passo avanti decisivo verso storage e computing sempre più integrati e performanti.