Nvidia e Groq: siglato un nuovo accordo per i chip AI

Nel mondo dei chip per l’intelligenza artificiale, l’innovazione sta cambiando rapidamente gli equilibri industriali. A prendere il centro della scena è Groq, startup emergente che propone un approccio alternativo alle tradizionali GPU. L’azienda, infatti, si concentra sulle proprie LPU (language processing unit), progettate per eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni con prestazioni elevate e consumi energetici contenuti. A sorprendere il mercato è stato l’annuncio di un accordo strategico con Nvidia, leader globale dei semiconduttori AI. Piuttosto che un’acquisizione completa, Nvidia ha scelto una licenza non esclusiva e l’integrazione di figure chiave di Groq nel proprio team. Tra cui spiccano il CEO Jonathan Ross e il presidente Sunny Madra.

Nvidia annuncia una nuova collaborazione con Groq: ecco i dettagli

Secondo alcune fonti, l’operazione potrebbe coinvolgere asset stimati intorno ai 20 miliardi di dollari. Se confermati, tali valori segnerebbero la più grande transazione nella storia del colosso guidato da Jensen Huang. Sottolineando quanto il settore AI sia diventato un terreno di investimento strategico.

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Groq ha registrato una crescita rapida: lo scorso settembre la startup ha raccolto 750 milioni di dollari, raggiungendo una valutazione di 6,9 miliardi. Supporta oggi oltre 2 milioni di sviluppatori, rispetto ai 356.000 dell’anno precedente. Numeri che spiegano perché Nvidia non abbia optato per una semplice partnership commerciale, ma per un’integrazione mirata di know-how e risorse.

Il background di Jonathan Ross rende il quadro ancora più interessante. Quest’ultimo ha contribuito allo sviluppo delle TPU (tensor processing unit), chip che hanno rivoluzionato l’accelerazione dei carichi di lavoro AI. Il suo approdo in Nvidia rappresenta quindi non solo un’operazione di mercato, ma anche un rafforzamento delle competenze interne.

L’accordo segnala una strategia chiara: combinare il dominio delle GPU con approcci innovativi al calcolo AI. Il tutto mantenendo la flessibilità operativa di Groq. In un mercato in rapido cambiamento, la capacità di attrarre talenti e integrare nuove tecnologie potrebbe fare la differenza.