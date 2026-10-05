Nuovo Uncharted in sviluppo: Nathan Drake tornerebbe, ma come?

Un nuovo Uncharted sarebbe in lavorazione negli studi di Naughty Dog, e al centro delle indiscrezioni c’è anche il ritorno di Nathan Drake. Secondo un recente report, la software house californiana avrebbe avviato lo sviluppo di un capitolo inedito della saga, con il celebre cacciatore di tesori coinvolto in qualche modo nel progetto. Al momento però né lo studio né Sony hanno annunciato nulla in via ufficiale, quindi tutte le informazioni vanno prese con la dovuta cautela e trattate come semplici voci di corridoio.

A guidare il gioco sarebbe Shaun Escayg, un nome tutt’altro che casuale per chi conosce bene la serie. Escayg è stato infatti creative director e tra gli sceneggiatori di Uncharted: L’Eredità Perduta, prima di lasciare Naughty Dog e rientrare nello studio nel 2021. Già da tempo si sapeva che fosse impegnato su un titolo non ancora presentato, distinto da Intergalactic: The Heretic Prophet.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Niente remake ma un’avventura del tutto nuova

Le indiscrezioni chiariscono anche un altro punto importante, cioè che non si tratterebbe di un remake. Negli ultimi mesi si era parlato parecchio di un possibile rifacimento del primo episodio, un’ipotesi che aveva diviso perfino alcuni veterani della saga. Il progetto attribuito a Escayg sarebbe invece un’avventura completamente originale, pensata da zero.

Molto meno chiaro è il ruolo che avrà Nathan Drake. Le fonti sostengono che il personaggio comparirà in qualche forma ma senza specificare se sarà il protagonista, una figura di supporto oppure una presenza soltanto narrativa. Il finale di Uncharted 4: Fine di un Ladro aveva chiuso con grande attenzione il suo percorso, lasciando comunque uno spiraglio per raccontare il futuro della famiglia Drake, magari attraverso la figlia Cassie. Anche questa strada però per ora rimane una pura supposizione.

I tempi e il calendario di Naughty Dog

La posizione del gioco nella tabella di marcia dello studio lascia intendere che l’attesa non sarà breve. Il nuovo Uncharted arriverebbe dopo Intergalactic: The Heretic Prophet, mentre un eventuale The Last of Us Part III sarebbe previsto ancora più avanti. Questo schema non dice molto sullo stato effettivo dei lavori, visto che il progetto potrebbe essere seguito da un gruppo ristretto mentre il team principale porta a termine Intergalactic.

Proprio Intergalactic resta ufficialmente il fulcro delle attività di Naughty Dog. Di recente Troy Baker ha alimentato le aspettative sul titolo, descrivendolo come un’opera capace di unire alcune qualità di Uncharted e The Last of Us con idee mai viste prima. Se le ricostruzioni fossero corrette, lo studio avrebbe davanti a sé un futuro decisamente affollato di progetti.

A dare ulteriore peso alla notizia è arrivato anche l’insider NateTheHate, che in precedenza aveva già escluso qualsiasi collegamento tra il gioco di Escayg e The Last of Us. Successivamente avrebbe confermato che il riferimento riguardava proprio la saga di Nathan Drake. Si tratta comunque di un riscontro informale e non di una conferma arrivata da PlayStation.

I segnali attorno al ritorno della serie Uncharted si fanno sempre più numerosi ma mancano ancora diversi elementi fondamentali. Non ci sono un titolo, piattaforme annunciate, una finestra di uscita o indicazioni sicure sul protagonista, e per conoscere la direzione presa dalla saga servirà una presentazione ufficiale da parte di Sony.

Fonte: TecnoAndroid