Nuovo Apple iPad mini è ufficiale, arriva il display OLED: chip A20 Pro e IP67

Il nuovo Apple iPad mini rappresenta uno degli aggiornamenti più importanti della gamma compatta di Apple. Presentato il 26 ottobre 2026, il tablet introduce un display OLED più ampio, il chip A20 Pro realizzato con processo produttivo a 2 nanometri e la resistenza all’acqua e alla polvere. A queste novità si aggiungono una connettività wireless aggiornata, una fotocamera frontale riposizionata e il supporto alla ricarica rapida. Nonostante lo schermo più grande, il dispositivo mantiene le dimensioni generali del modello precedente grazie a cornici ridotte del 24%. Il risultato è un tablet progettato per essere ancora più pratico da trasportare, utilizzare in mobilità e tenere con una sola mano.

Il nuovo modello misura appena 5,4 mm di spessore ed è disponibile nelle colorazioni mezzanotte e galassia. Apple ha lavorato sulla portabilità, riducendo ulteriormente spessore e peso rispetto alla generazione precedente.

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Un’altra novità importante riguarda la certificazione IP67, che protegge il dispositivo da polvere, schizzi e immersioni temporanee in acqua. In condizioni di laboratorio, il tablet è stato testato fino a un metro di profondità per un massimo di 30 minuti. La resistenza non è permanente e può diminuire con l’usura: i danni provocati dai liquidi non sono coperti dalla garanzia limitata annuale di Apple.

Display OLED Super Retina XDR da 8,5 pollici

Credits: TecnoAndroid

Il cambiamento più evidente riguarda lo schermo, che passa alla tecnologia OLED Super Retina XDR e raggiunge una diagonale di 8,5 pollici. Il controllo dell’illuminazione a livello di singolo pixel permette di ottenere neri più profondi e un contrasto elevato, con supporto alla gamma cromatica P3 per una riproduzione più ricca dei colori. La luminosità di picco arriva a 1.200 nit, oltre il doppio rispetto alla generazione precedente, mentre quella a tutto schermo raggiunge 600 nit per i contenuti SDR e HDR. Il rapporto di contrasto dichiarato è di 2.000.000:1 e la luminosità minima scende fino a un nit, una caratteristica utile per leggere in ambienti poco illuminati. È prevista anche una versione con vetro nanotexture, pensata per ridurre i riflessi in condizioni di luce intensa. Questa variante può risultare particolarmente utile a chi lavora con contenuti creativi all’aperto o utilizza il tablet in ambienti professionali molto illuminati.

Chip A20 Pro: più potenza per grafica e intelligenza artificiale

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A gestire il nuovo iPad mini è il chip A20 Pro, realizzato con tecnologia a 2 nanometri e una nuova architettura di packaging ispirata ai processori della serie M. Apple punta soprattutto sull’elaborazione grafica e sulle attività legate all’intelligenza artificiale. La GPU a sette core integra un Neural Accelerator in ogni core e consente, secondo i test dichiarati dall’azienda, prestazioni AI fino a 4,5 volte superiori rispetto al modello precedente. Il tablet è quindi pensato anche per eseguire modelli direttamente sul dispositivo, comprese applicazioni creative e modelli linguistici di grandi dimensioni in locale.

La nuova architettura grafica introduce inoltre cache dinamica, mesh shading e ray tracing con accelerazione hardware. In questo ambito, Apple dichiara prestazioni fino a 2,7 volte superiori, con benefici per il gaming e il rendering 3D. La CPU arriva fino a sei core, mentre la maggiore larghezza di banda della memoria unificata dovrebbe favorire i flussi di lavoro più impegnativi. La configurazione da 512 GB integra anche il Dual Neural Engine a 16 core, che offre una potenza di elaborazione AI doppia rispetto alla generazione precedente. Utilizzando tutti i 32 core dedicati all’elaborazione neurale, il dispositivo può affrontare carichi di lavoro AI locali più complessi.

Audio rinnovato e fotocamere da 12 MP

Apple introduce anche la tecnologia Acoustic Display, che sfrutta il display e componenti audio progettati su misura per migliorare l’esperienza durante la riproduzione di video, il gaming e la creazione di contenuti. I woofer contribuiscono a ottenere bassi più incisivi e un volume maggiore, mentre i tweeter nascosti tra il vetro e il guscio in alluminio puntano a rendere più nitide le frequenze alte. La fotocamera frontale Center Stage da 12 MP viene spostata sul lato lungo del tablet, una posizione più comoda per le videochiamate in orizzontale e le videoconferenze. Sul retro trova posto una fotocamera grandangolare da 12 MP, con Smart HDR 4 e registrazione video in 4K fino a 60 fotogrammi al secondo. È presente anche il flash True Tone adattivo, utile per migliorare gli scatti e facilitare la scansione dei documenti in diverse condizioni di illuminazione.

Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e modem C2

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La connettività si aggiorna con il chip N1, progettato da Apple per supportare Wi-Fi 7, Bluetooth 6 e Thread. Secondo l’azienda, il componente migliora le prestazioni sulle reti Wi-Fi a 5 GHz e aumenta l’affidabilità di funzionalità come AirDrop e AirPlay. Le versioni Wi-Fi + Cellular integrano invece il modem C2 di nuova generazione, che promette velocità sulle reti dati fino al 50% superiori rispetto al modello precedente, oltre a una maggiore efficienza energetica.

Il supporto alla eSIM permette di aggiungere e trasferire digitalmente i piani compatibili senza utilizzare una scheda fisica. La gestione delle connessioni beneficia inoltre di iPadOS 27, che semplifica il passaggio tra rete Wi-Fi e rete cellulare quando ci si sposta.

iPadOS 27 e Apple Intelligence

Il nuovo tablet arriva con iPadOS 27 e le più recenti funzionalità di Apple Intelligence. Nell’app Foto, gli strumenti di modifica includono una versione migliorata di Ripulisci, oltre a Reinquadratura spaziale ed Estendi. Image Playground può inoltre generare immagini fotorealistiche. Safari introduce la funzione Avvisami, che permette di monitorare le pagine web per individuare cambiamenti, ad esempio nelle disponibilità o nei prezzi dei prodotti. Apple dichiara che Apple Intelligence utilizza l’elaborazione direttamente sul dispositivo e Private Cloud Compute per gestire le richieste che richiedono risorse server, senza conservare i dati personali degli utenti né renderli accessibili all’azienda.

L’interfaccia beneficia anche degli aggiornamenti a Liquid Glass, con un cursore nelle Impostazioni che può essere personalizzato, passando da un aspetto trasparente a uno opaco. Con iPadOS 27.2 è prevista inoltre la modalità a schermo esteso quando il tablet viene collegato a un monitor esterno, per gestire più finestre e lavorare in multitasking. Il sistema comprende anche strumenti per il controllo parentale, con opzioni che permettono alle famiglie di gestire i contenuti accessibili, le comunicazioni e gli orari di utilizzo delle app.

Smart Folio e compatibilità con Apple Pencil

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Tra gli accessori arriva la nuova Smart Folio in tessuto TechWoven, caratterizzata da una struttura a due pannelli e dall’aggancio magnetico al tablet. È disponibile nei colori blu marino e talpa e offre diverse angolazioni per adattarsi alla lettura, alla scrittura e alla visione dei contenuti. Il nuovo iPad mini è compatibile sia con Apple Pencil Pro sia con Apple Pencil USB-C. La prima offre funzioni come la pressione con le dita e la rotazione, mentre il modello USB-C è pensato per attività quotidiane come prendere appunti e disegnare. Apple Pencil Pro può inoltre essere localizzata tramite l’app Dov’è.

Apple dichiara che il nuovo iPad mini contiene il 35% di materiali riciclati sul peso complessivo del prodotto, escludendo imballaggio e accessori. Il guscio utilizza alluminio riciclato al 100%, mentre la batteria impiega cobalto riciclato al 100%. La produzione coinvolge inoltre il 40% di energia rinnovabile lungo la filiera. Anche la confezione è stata progettata per ridurre l’impiego di materiali non riciclabili: l’imballaggio in carta è composto interamente da fibre e può essere riciclato.

Prezzi e disponibilità in Italia

I preordini del nuovo iPad mini con chip A20 Pro apriranno mercoledì 28 ottobre 2026 sul sito Apple e tramite l’app Apple Store. La disponibilità nei negozi Apple e presso i Rivenditori Autorizzati è prevista da venerdì 6 novembre. Il tablet sarà proposto nelle colorazioni mezzanotte e galassia e in tre tagli di memoria: 128 GB, 256 GB e 512 GB. Il prezzo di partenza è di 759 euro per la versione Wi-Fi e di 929 euro per quella Wi-Fi + Cellular. Con i prezzi Education, il modello base parte invece da 699 euro. La nuova Smart Folio in TechWoven costa 89 euro ed è disponibile in blu marino e talpa. Apple Pencil Pro è proposta a 149 euro, oppure 139 euro con i prezzi Education, mentre Apple Pencil USB-C costa 89 euro e scende a 79 euro per il settore Education.

Fonte: TecnoAndroid