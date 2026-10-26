Serious Sam The Third Encounter: Croteam torna alle origini

Gli appassionati di sparatutto old school possono finalmente esultare: Devolver Digital e Croteam hanno annunciato in via ufficiale l’avvio dei lavori su Serious Sam The Third Encounter, il nuovo capitolo della celebre saga. L’annuncio è arrivato accompagnato da un teaser, breve ma sufficiente a confermare che il progetto esiste davvero e che lo studio croato è di nuovo al lavoro sul suo personaggio più rappresentativo. Per chi segue la serie da anni si tratta di una notizia attesa a lungo, di quelle che fanno tornare la voglia di imbracciare un fucile a pompa digitale e lanciarsi contro orde di nemici senza troppi pensieri.

Il nome scelto per il progetto non lascia molto spazio ai dubbi sulle intenzioni degli sviluppatori. The Third Encounter suona come una dichiarazione d’intenti, un modo per ricollegarsi in maniera diretta all’identità più autentica del franchise. Ed è proprio questo il punto su cui vale la pena soffermarsi, perché il contesto in cui arriva l’annuncio è tutt’altro che neutro.

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Dopo Shatterverse serviva un cambio di passo

L’ultimo esperimento legato alla serie, Shatterverse, non ha raccolto i consensi sperati. Il risultato è stato giudicato non particolarmente riuscito e per molti fan ha rappresentato una deviazione rispetto a ciò che ci si aspetta da un titolo con il nome di Sam in copertina. Proprio per questo il reveal di Serious Sam The Third Encounter viene letto come un ritorno sulla retta via, una scelta che riporta la saga verso binari più familiari.

Non è raro che un franchise storico attraversi fasi alterne. Capita che uno spin off non centri il bersaglio e che la casa madre decida di rimettere ordine puntando su un capitolo principale. In questo caso Croteam e il suo partner editoriale sembrano aver colto il messaggio arrivato dalla community, scegliendo di concentrare gli sforzi su un progetto che, almeno dal titolo, richiama la tradizione della serie più che le sue sperimentazioni recenti.

Il sodalizio con Devolver Digital resta quindi saldo. L’editore, noto per il suo catalogo eclettico e per un approccio spesso fuori dagli schemi, continua a credere nel brand e affianca lo studio in questa nuova avventura. Una collaborazione che ha già dato vita a diversi capitoli e che ora si rinnova con un obiettivo piuttosto chiaro, cioè riconquistare la fiducia di chi era rimasto tiepido dopo l’ultima uscita.

Cosa si sa finora del nuovo capitolo

Al momento le informazioni disponibili sono poche e ruotano tutte attorno al teaser diffuso con l’annuncio. Non sono stati comunicati dettagli su piattaforme, finestra di lancio o caratteristiche del gameplay. Quello che emerge con certezza è che lo sviluppo è ufficialmente partito e che il progetto porta il nome di Serious Sam The Third Encounter, a volte indicato anche semplicemente come Sam: The Third Encounter.

Si tratta di un annuncio di quelli che servono soprattutto a mettere una bandierina, a far sapere ai giocatori che il personaggio non è stato accantonato e che c’è un team al lavoro per riportarlo in pista. Per i fan della saga di Serious Sam, abituati a un’azione frenetica e senza fronzoli, già questo basta a riaccendere l’entusiasmo.

Ulteriori dettagli arriveranno con ogni probabilità nei prossimi mesi, quando lo sviluppo sarà in una fase più avanzata e Devolver Digital deciderà di mostrare qualcosa di più concreto. Per ora il dato di fatto è uno solo: Croteam ha ufficialmente iniziato a lavorare al nuovo capitolo e il primo teaser di Serious Sam The Third Encounter è già stato pubblicato.

Fonte: TecnoAndroid