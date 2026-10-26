Cyberpunk 2077 verso Xbox Play Anywhere: spunta l’etichetta

Cyberpunk 2077 si prepara a entrare nel programma Xbox Play Anywhere, e i primi indizi sono già comparsi sotto gli occhi dei giocatori. Nella scheda del gioco sullo store è spuntata infatti l’etichetta del servizio, un dettaglio piccolo ma tutt’altro che secondario per chi possiede la copia digitale su console. Grazie a questo supporto, l’acquisto fatto su Xbox apre le porte anche alla versione PC, senza bisogno di comprare il titolo una seconda volta.

C’è poi un altro segnale, che arriva direttamente dall’app Xbox per PC. Qui il gioco di CD Projekt risulta già installabile, anche se l’attivazione sembra ancora a metà strada. Nonostante l’indicazione, l’applicazione continua a proporre l’avvio tramite Cloud Gaming, quindi la presenza nella libreria e il comportamento del pulsante di avvio raccontano per ora due storie leggermente diverse.

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Come funziona Xbox Play Anywhere con Cyberpunk 2077

Le regole del programma sono piuttosto lineari. Riguardano gli acquisti digitali effettuati su Xbox Store e Microsoft Store, compresi quelli riscattati con codici comprati presso rivenditori affiliati. La licenza viene riconosciuta semplicemente accedendo con lo stesso account Microsoft sui dispositivi compatibili, e il passaggio dalla console alla versione Windows non comporta alcun costo aggiuntivo.

Il meccanismo prevede anche la continuità dei salvataggi, che probabilmente è la parte più apprezzata da chi alterna più piattaforme. I progressi vengono conservati attraverso la rete Xbox e seguono il giocatore quando cambia dispositivo. In pratica si può riprendere la partita a Night City esattamente dal punto raggiunto altrove, portandosi dietro componenti aggiuntivi e obiettivi legati al proprio profilo.

Console portatili, obiettivi condivisi e contenuti aggiuntivi

Il programma abbraccia inoltre le console portatili Windows 11, una categoria in cui rientrano dispositivi come ROG Ally. Su questi sistemi la libreria passa per l’app della piattaforma, e la possibilità di scaricare il gioco permette di farlo girare in locale sul dispositivo invece di affidarsi alla trasmissione in streaming della partita. Una differenza non da poco per chi gioca spesso in mobilità.

Per i titoli che aderiscono a Xbox Play Anywhere, Microsoft prevede un unico set di obiettivi e punti giocatore condiviso fra le diverse versioni. Lo stesso vale per i contenuti scaricabili, acquistati oppure ottenuti, che restano agganciati all’account sui dispositivi supportati. Le regole comprendono componenti aggiuntivi, pass stagionali, consumabili e contenuti sbloccabili, senza spezzare i progressi in due profili separati.

La novità legata alla versione PC non arriva da sola. Per il 22 ottobre è infatti in programma l’Update 2.5 di Cyberpunk 2077, che sarà distribuito gratuitamente a tutti i giocatori. Tra le modifiche annunciate per il prossimo aggiornamento compaiono anche le mod su console, una funzione che si affianca all’ampliamento delle possibilità di accesso al gioco su computer.

Fonte: TecnoAndroid