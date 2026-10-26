POCO X8s è ufficiale: compatto con batteria da 6.330 mAh

Il produttore asiatico ha annunciato ufficialmente nelle scorse ore POCO X8s, un nuovo smartphone di fascia media che punta tutto su un formato più raccolto rispetto alla media del mercato. Mentre la tendenza generale continua a spingere verso schermi sempre più grandi, questo modello prova a offrire un’alternativa concreta a chi non ha voglia di portarsi in tasca l’ennesimo “padellone” e preferisce un telefono gestibile con una mano sola, senza per questo rinunciare a una scheda tecnica di tutto rispetto.

Il punto di partenza è proprio la diagonale dello schermo, che si ferma a 6,35 pollici. Una scelta che permette di contenere sia l’ingombro della scocca, che misura 151,1 per 71,8 per 8,06 millimetri, sia il peso, fermo a 187 grammi. Numeri che collocano POCO X8s in una nicchia sempre meno affollata, quella dei compatti capaci di competere sul piano delle prestazioni con dispositivi decisamente più ingombranti.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Prestazioni, display e autonomia di POCO X8s

Dentro un design curato e accattivante lavora il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri e affiancato dalla GPU Adreno 722. La memoria RAM può essere da 8 o 12 GB, mentre lo spazio di archiviazione arriva a 256 o 512 GB con standard UFS 2.2. Il pannello è un AMOLED con risoluzione 1,5K (2.656 per 1.220 pixel), frequenza di aggiornamento a 120 Hz e campionamento del tocco a 480 Hz. La luminosità di picco tocca i 3.500 nit e non manca il supporto a HDR10+ e Dolby Vision, dettagli che fanno la differenza soprattutto quando si guardano contenuti video all’aperto.

Sul fronte dell’autonomia il nuovo telefono di POCO può contare su una batteria da 6.330 mAh, una capacità notevole per un dispositivo di queste dimensioni, abbinata alla ricarica rapida a 100 W. Il riconoscimento delle impronte digitali è affidato a un sensore ultrasonico 3D integrato nello schermo, mentre la scocca vanta la certificazione IP68 contro polvere e acqua. A gestire il tutto c’è Xiaomi HyperOS 3, basata su Android 16.

Fotocamere, connettività e prezzi

Il comparto fotografico posteriore è composto da tre sensori. Il principale da 50 megapixel ha dimensioni di 1/1,55 pollici e stabilizzazione ottica dell’immagine, accompagnato da un ultra grandangolare da 8 megapixel e soprattutto da un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 2,5x, componente non così scontato in questa fascia di prezzo. Per selfie e videochiamate è presente una fotocamera frontale da 20 megapixel.

La dotazione di connettività è completa e comprende 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, WiFi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, QZSS, porta USB C e NFC. Lo smartphone supporta inoltre la configurazione Dual SIM con doppia nano SIM oppure con eSIM, così da adattarsi a esigenze diverse senza troppi compromessi.

Il POCO X8s sarà presto disponibile a livello globale in tre colorazioni, bianco, blu e nero. Il prezzo indicativo è di circa 360 euro per la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria, mentre la configurazione più ricca da 12 GB e 512 GB si attesta intorno ai 450 euro.

Fonte: TecnoAndroid