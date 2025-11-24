Nuove Galaxy Buds 4 Pro: design rivisto e controlli con il movimento della testa

Le informazioni sulle Galaxy Buds 4 Pro arrivano da un firmware in fase di sviluppo e mostrano come Samsung stia lavorando a una revisione completa del design. Le animazioni presenti in One UI 8.5 mostrano auricolari con stelo appiattito, una forma più regolare e un aspetto meno evidente rispetto alla generazione precedente. Scompare la barra luminosa integrata nelle Buds 3 Pro, mentre restano i comandi a pressione laterali.

I gommini mantengono la struttura pensata per l’isolamento passivo e per favorire una cancellazione del rumore più stabile. Più importante invece la trasformazione della custodia di ricarica. Le animazioni mostrano una struttura orizzontale, con gli auricolari che si posano in posizione piatta. Questa soluzione potrebbe rendere più semplice estrarli e riporli. Il firmware accenna poi anche ai nomi in codice interni dei due modelli in arrivo: Bach per le Buds 4 Pro e Handel per la versione standard.

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Galaxy Buds 4 Pro: head gestures e controlli intelligenti

La novità più evidente riguarda i controlli tramite movimenti della testa, chiamati Head Gestures. Questa funzione permette di rispondere alle chiamate o rifiutarle con un semplice cenno, senza usare le mani e senza toccare gli auricolari. Le stesse gesture funzionano anche con le notifiche, gli avvisi del Calendario, i Promemoria e persino con la gestione degli allarmi.

Secondo le stringhe di codice trovate nel firmware, le Galaxy Buds 4 Pro leggeranno ad alta voce le notifiche ricevute, con la possibilità di interrompere immediatamente la lettura muovendo la testa. Questo sistema è pensato per situazioni in cui non è possibile prendere il telefono, come quando si cammina, si è in palestra o si hanno le mani occupate.

La gestione tramite gesture dialoga inoltre con l’assistente basato su intelligenza artificiale, che potrà ricevere conferme e risposte semplici senza l’uso della voce. Tra le funzioni già viste sulle Buds 3 Pro e ora confermate anche qui, tornano la registrazione audio spaziale a 360°, l’Adaptive Noise Control e l’integrazione con Trova il telefono. Non mancano infine le classiche procedure di associazione con smartphone e tablet della linea Samsung.