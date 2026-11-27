Microsoft ha confermato che l’ultimo hotpatch di novembre 2026 per Windows 11 sta creando qualche grattacapo a chi gestisce i computer aziendali. Dopo l’installazione dell’aggiornamento alcune applicazioni, comprese quelle di Office e diversi programmi di terze parti, possono rifiutarsi di installarsi o di avviarsi, oppure possono dare problemi durante il normale utilizzo. L’azienda ha già indicato una soluzione temporanea in attesa di una correzione definitiva.

Cosa succede dopo l’hotpatch di novembre

Il problema è stato segnalato agli amministratori IT tramite un avviso di servizio e riguarda i sistemi con Windows 11 24H2 e versioni successive. Secondo quanto spiegato da Microsoft, i dispositivi che hanno ricevuto l’aggiornamento hotpatch di novembre 2026 possono mostrare un errore al momento di installare, aprire o far girare alcuni programmi. Il messaggio che compare a schermo è simile a “ERRORALLOTTEDSPACE_EXCEEDED (0xC0000099)”, un codice che all’utente comune dice poco ma che per i tecnici rappresenta un indizio piuttosto preciso.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Le prime analisi puntano infatti il dito contro la DLL a 32 bit di Windows Installer, cioè il file msi.dll. Le applicazioni che la caricano sono quelle più esposte al malfunzionamento. Capita più spesso con i software a 32 bit, ma in determinate condizioni anche quelli a 64 bit possono incappare nello stesso errore.

C’è però un dettaglio importante. Il difetto non dovrebbe toccare i computer che hanno installato i classici aggiornamenti di sicurezza del Patch Tuesday di novembre 2026. A finire nei guai sono soltanto le macchine che hanno ricevuto gli hotpatch distribuiti tramite Windows Autopatch, il servizio cloud pensato per le aziende che automatizza gli aggiornamenti software e di sicurezza di Windows e Microsoft 365.

La soluzione temporanea passa dal Registro di sistema

In attesa del correttivo, Microsoft ha suggerito agli amministratori un intervento manuale che consiste nell’aumentare il valore HotPatchTableSize all’interno del Registro di sistema. La procedura non è complicata ma richiede un minimo di attenzione.

Per prima cosa bisogna aprire l’Editor del Registro digitando “regedit” nel menu Start e selezionando la voce corrispondente tra i risultati. A quel punto occorre spostarsi, attraverso le cartelle o la barra degli indirizzi, nel percorso HKLMSYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerMemory Management. Nel pannello di destra va individuata la chiave HotPatchTableSize, che deve essere aperta e impostata sul valore “2000” confermando poi con OK. Dopo aver chiuso l’editor è necessario riavviare il dispositivo.

La stessa Microsoft invita alla prudenza. Prima di mettere mano al registro conviene farne una copia di backup e sapere come ripristinarlo nel caso qualcosa vada storto, un consiglio che l’azienda accompagna con un rimando alla propria guida dedicata al salvataggio e al ripristino del registro in Windows.

Hotpatch attivi di default e i precedenti di Autopatch

La questione pesa un po’ di più se si considera la strategia annunciata a marzo. In quell’occasione il colosso di Redmond aveva comunicato che, dopo l’installazione degli aggiornamenti di sicurezza di maggio 2026, gli hotpatch sarebbero stati attivati in modo predefinito su tutti i dispositivi Windows idonei gestiti tramite Microsoft Graph API e Microsoft Intune.

Non si tratta nemmeno del primo intoppo legato ad Autopatch. Un mese dopo quell’annuncio, l’azienda aveva sistemato un bug che portava alcuni aggiornamenti dei driver, bloccati da criteri amministrativi, a essere comunque distribuiti su certi dispositivi gestiti con Autopatch appartenenti a clienti dell’Unione Europea.

Windows Autopatch è stato presentato come servizio gratuito per i clienti con licenza Windows 10/11 Enterprise E3 o superiore. La funzione è arrivata in anteprima pubblica all’inizio di giugno ed è disponibile per tutti da luglio 2022.

Fonte: TecnoAndroid