Il DNA Neanderthal che alcune persone portano ancora nel proprio genoma sembra associato a un cervello leggermente più piccolo e a un rischio di schizofrenia più basso, senza però lasciare alcun segno sulle capacità cognitive. È un risultato che incuriosisce già così, ma il punto davvero interessante sta altrove. Le differenze osservate non nascono da un gene neanderthaliano vero e proprio. Dipendono invece dal modo in cui viene espresso un gene che appartiene agli esseri umani moderni.

Detto in parole semplici, l’eredità lasciata da quegli antichi parenti non introduce un’istruzione nuova nel nostro corredo genetico. Agisce piuttosto come una sorta di regolatore, che interviene su qualcosa di già presente e ne modifica il funzionamento. È una distinzione sottile, almeno all’apparenza, eppure cambia parecchio il modo di leggere questa scoperta.

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DNA Neanderthal: non un gene ereditato ma un gene regolato diversamente

Quando si parla di eredità neanderthaliana viene spontaneo immaginare pezzi di codice genetico arrivati intatti fino a noi, capaci di produrre effetti propri e riconoscibili. Qui la situazione è un po’ diversa. Il gene coinvolto è lo stesso che possiedono gli uomini moderni, e ciò che varia è la sua espressione, cioè quanto e come quel gene viene attivato all’interno dell’organismo.

La traccia lasciata dai Neanderthal, quindi, non aggiunge una funzione inedita. Si limita a influenzare il comportamento di un elemento già presente nel patrimonio genetico umano. Proprio da questa diversa modalità di espressione deriverebbero le variazioni nelle dimensioni cerebrali e nella predisposizione al disturbo psichiatrico riscontrate in alcuni individui.

Vale la pena sottolineare un aspetto. Gli effetti non riguardano tutti allo stesso modo, ma soltanto alcune persone, quelle che portano con sé quel particolare frammento di origine arcaica. Si tratta dunque di un fenomeno circoscritto, che non va letto come una caratteristica comune all’intera popolazione.

Cervello più piccolo, ma nessun effetto sulle capacità cognitive

L’idea di un cervello di dimensioni ridotte potrebbe far pensare a qualche svantaggio sul piano intellettivo. I dati però vanno in un’altra direzione. Nonostante la differenza nelle dimensioni cerebrali, la presenza di questo DNA arcaico non incide sulla cognizione. In pratica le capacità mentali di chi porta questa variante restano del tutto invariate rispetto agli altri.

È un dettaglio che smonta un’equazione molto diffusa, quella secondo cui un cervello più grande corrisponderebbe automaticamente a prestazioni migliori. In questo caso il volume cambia e il funzionamento cognitivo rimane lo stesso.

Accanto a questo c’è poi l’altro elemento emerso, cioè la riduzione del rischio di schizofrenia nelle persone interessate. Anche in questo caso il meccanismo chiamato in causa è sempre lo stesso, ovvero il diverso modo in cui il gene umano viene espresso per effetto dell’influenza neanderthaliana. Dimensioni del cervello e predisposizione alla schizofrenia risultano così collegate a un’unica origine, un gene moderno regolato in maniera differente da un frammento di DNA Neanderthal ancora presente nel genoma di alcuni esseri umani.

Fonte: TecnoAndroid