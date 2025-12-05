Nuova Citroen C3 Aircross elettrica in Francia: quando in Italia

La Citroën C3 Aircross elettrica sta vivendo una fase di forte evoluzione soprattutto in Francia. La variante con la nuova batteria da 54 kWh è destinata a diventare l’unica opzione elettrica disponibile nel mercato francese. Si tratta di un aggiornamento significativo che porta l’autonomia fino a 400 km, rendendo il SUV molto più competitivo rispetto alla versione con batteria da 44 kWh. Quest’ultima è attualmente l’unica opzione in Italia, ma presto potrebbero esserci novità in merito.

La strategia dell’azienda è ben precisa e presenta diversi vantaggi. In particolare, si mira a semplificare la gamma e offrire un modello elettrico capace di rispondere alle esigenze di chi utilizza l’auto anche per spostamenti lunghi. La batteria più grande permette infatti un salto di qualità in termini di usabilità, autonomia e prestazioni. Ciò rende la C3 Aircross elettrica una proposta eccellente.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

L’arrivo in Italia della C3 Aircross elettrica con batteria più grande

Al momento, in Italia la C3 Aircross elettrica continua a essere commercializzata nella versione con batteria da 44 kWh. Quest’ultima garantisce un’autonomia di circa 300 km. Citroën non ha ancora comunicato quando la variante da 54 kWh arriverà anche sul mercato italiano e questo complica le cose per chi ne sta valutando l’acquisto.

La scelta di mantenere la 44 kWh in Italia potrebbe dipendere dal posizionamento prezzo-prestazioni. Una batteria più piccola permette alla vettura di rimanere su una fascia di prezzo competitiva, soprattutto in un mercato dove le auto elettriche devono convivere con un’offerta ancora forte di modelli a benzina e ibridi.

Quando potrebbe arrivare la 54 kWh

Sebbene non ci siano annunci ufficiali, è plausibile aspettarsi l’introduzione del modello nel corso del 2026, magari in concomitanza con un aggiornamento sul lato estetico. Solitamente, quando un nuovo set di batterie viene lanciato in un mercato chiave, il rollout nei Paesi vicini avviene entro i successivi 6-12 mesi.

Perché la versione da 54 kWh è così importante

L’autonomia aumentata renderebbe la C3 Aircross elettrica molto più versatile:

migliore utilizzo per chi percorre molti chilometri;

meno dipendenza dalle ricariche frequenti;

maggiore competitività rispetto ai principali SUV elettrici compatti.

Inoltre, una batteria più capiente potrebbe attirare anche nuovi clienti, soprattutto famiglie, alla ricerca di un’auto pratica, spaziosa e al tempo stesso economica.