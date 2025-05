Polestar 3 conquista il settore dei SUV elettrici

È arrivato il momento del Polestar 3. Il SUV elettrico svedese si conferma come uno dei modelli più apprezzati a livello internazionale. Ciò grazie a un mix vincente di design, tecnologia e sicurezza. Di recente infatti il marchio ha ricevuto due nuovi riconoscimenti internazionali che lo portano direttamente ai vertici della sua categoria. Si tratta del titolo di “Best EV-SUV”, assegnato dalla redazione di BBC Top Gear, e quello di “Luxury Car of the Year” da Chasing-Cars in Australia.

Polestar 3: tecnologia svedese, visione sostenibile

La sicurezza è solo uno dei tanti aspetti che rendono quest’auto un modello di riferimento. BBC Top Gear ha premiato la Polestar 3 per la sua capacità di coniugare eleganza, innovazione tecnologica e praticità. Essa però non è solo un mezzo per spostarsi. Ma una vera e propria esperienza di guida che unisce comfort e dinamismo, con uno stile che colpisce fin da subito. Insomma, sembra proprio che Polestar3 rappresenta oggi una delle migliori scelte per chi cerca un SUV elettrico di fascia alta.

Lanciata nel 2024, la vettura ha saputo farsi notare in un mercato sempre più competitivo. Il suo successo è frutto di un progetto ambizioso, che combina sostenibilità, prestazioni elevate e attenzione ai dettagli. La recente introduzione della versione Long range Single motor amplia l’offerta, con un prezzo base di 77.900€. Fino al 30 giugno 2025, sarà disponibile anche un incentivo di 8.000€ per chi effettua un ordine.

Polestar non è solo un produttore di auto, ma un marchio con una chiara visione del futuro. La serie attuale comprende tre modelli, con l’intento di ampliarsi ulteriormente entro i prossimi anni. Un altro obiettivo della rinomata casa automobilistica è quello di dimezzare le emissioni per veicolo venduto entro il 2030. Oltre che diventare completamente neutrale, dal punto di vista climatico, entro il 2040. Le sue auto sono già presenti in 27 mercati e prodotte tra Nord America, Asia ed Europa.