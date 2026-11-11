Scimpanzé, le pernacchie si imparano ascoltando gli anziani

Per uno scimpanzé che sta crescendo, capire quando è il momento di fare una pernacchia non è una faccenda così banale come potrebbe sembrare. La risposta però arriva dal gruppo stesso. I giovani scimpanzé imparano infatti a usare questo particolare verso nel contesto giusto ascoltando i loro anziani, che finiscono per diventare dei veri e propri modelli da seguire.

Il dettaglio che rende la faccenda interessante non riguarda solo il suono in sé, ma il momento in cui viene prodotto. Saper soffiare una pernacchia è una cosa. Sapere quando farlo, invece, è tutt’altro discorso. Ed è proprio su questo secondo aspetto che entra in gioco l’apprendimento sociale, cioè la capacità dei più piccoli di osservare e riprodurre quello che vedono e sentono fare dagli adulti intorno a loro.

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Gli anziani come modelli da imitare

Nella crescita di uno scimpanzé i modelli più anziani hanno quindi un peso tutt’altro che marginale. I giovani esemplari non si limitano a imitare un rumore buffo a caso ma assorbono anche le circostanze in cui quel verso ha senso. In pratica ascoltano chi è più grande di loro e da lì ricavano le indicazioni necessarie per usare la pernacchia nella situazione adatta, non in un momento qualsiasi.

È un meccanismo che ricorda da vicino il modo in cui molti comportamenti vengono trasmessi da una generazione all’altra. Il piccolo osserva, ascolta e poi prova a fare lo stesso, con gli adulti del gruppo che fungono da punto di riferimento costante. Nel caso delle pernacchie degli scimpanzé questo passaggio riguarda proprio la corretta collocazione del verso all’interno della vita del gruppo.

Una questione di ascolto

Tutto parte dunque da un gesto semplice come l’ascolto. Un giovane scimpanzé non nasce sapendo quando una pernacchia è appropriata. Lo scopre col tempo, prestando attenzione a ciò che fanno i suoi simili più esperti. Sono loro a mostrare, con il proprio comportamento, in quali occasioni quel suono trova il suo posto. Ed è così che un verso apparentemente giocoso diventa qualcosa di appreso, legato al contesto e trasmesso dagli scimpanzé più grandi a quelli che stanno ancora crescendo e che, ascoltando i propri anziani, imparano a soffiare pernacchie nel momento giusto.

Fonte: TecnoAndroid