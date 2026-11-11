CIE illimitata over 70: il chip scade comunque dopo dieci anni

Per chi ha già compiuto 70 anni la CIE illimitata sta smettendo di essere una semplice novità normativa e comincia a entrare nella vita di tutti i giorni. La Carta d’Identità Elettronica rilasciata agli over 70 non avrà più una data di scadenza, ma c’è un dettaglio tecnico che vale la pena conoscere: i certificati digitali custoditi nel microchip continueranno a scadere dopo dieci anni. Nel frattempo gli operatori telefonici italiani stanno aggiornando i propri sistemi per gestire questo nuovo tipo di documento.

Un documento senza scadenza ma con un chip che invecchia

La distinzione è più importante di quanto sembri a prima vista. Da una parte c’è il documento fisico, che per i cittadini sopra i 70 anni resta valido a tempo indeterminato e non richiede più il classico rinnovo periodico. Dall’altra c’è la parte elettronica della tessera, cioè il microchip che contiene i certificati digitali. Quest’ultima segue regole diverse e conserva una validità di dieci anni, esattamente come accadeva prima.

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In pratica la carta continua a funzionare come documento di riconoscimento anche dopo molto tempo, mentre la componente digitale ha comunque un termine. Ed è proprio questo il punto che interessa chi utilizza la CIE per i servizi online, dove entrano in gioco i certificati contenuti nel chip e non soltanto i dati stampati sulla tessera. Due livelli quindi, con due scadenze differenti, all’interno dello stesso oggetto.

Gli operatori telefonici adeguano le procedure

L’introduzione della nuova normativa ha avuto un effetto immediato anche su chi, ogni giorno, si trova a registrare i documenti dei clienti. Le compagnie telefoniche stanno infatti rivedendo le proprie procedure per consentire l’inserimento delle carte d’identità degli utenti con più di 70 anni. Un passaggio necessario, perché i sistemi erano stati pensati per documenti con una data di fine validità ben precisa.

Una carta che non scade mai rappresenta, per molti software gestionali, un’eccezione da prevedere e da trattare correttamente. Senza un adeguamento il rischio sarebbe quello di trovarsi davanti a moduli che non accettano il documento o che lo segnalano come anomalo. Gli aggiornamenti in corso servono proprio a evitare intoppi di questo tipo e a rendere la registrazione possibile anche per chi possiede la nuova CIE senza scadenza.

Una realtà sempre più diffusa

La Carta d’Identità Elettronica senza limiti temporali per gli over 70 si sta quindi diffondendo non solo tra i cittadini ma anche all’interno delle infrastrutture che devono riconoscerla. Il fatto che gli operatori telefonici si stiano muovendo in questa direzione indica che il cambiamento non riguarda esclusivamente gli uffici anagrafici, ma coinvolge tutti quei soggetti privati che hanno bisogno di verificare l’identità di una persona. Per i diretti interessati il vantaggio principale è evidente: niente più rinnovi periodici del documento fisico una volta superata quella soglia d’età. Resta però valida la regola dei dieci anni per i certificati digitali presenti nel microchip, un elemento da tenere presente per chi usa la carta anche come strumento di accesso ai servizi digitali. La CIE rilasciata agli over 70 sarà dunque illimitata come documento, mentre la sua parte elettronica manterrà la consueta durata decennale, e gli operatori stanno aggiornando i sistemi per accogliere questa doppia natura.

Fonte: TecnoAndroid