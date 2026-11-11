Scaphokogia huachafo, la balena con le narici tutte da un lato

Una balena con le narici spostate tutte da un lato del muso nuotava negli oceani circa 6 milioni di anni fa, e oggi gli studiosi la considerano un caso davvero fuori dal comune. Si chiama Scaphokogia huachafo e, secondo i ricercatori che se ne sono occupati, avrebbe avuto l’asimmetria facciale più estrema mai osservata in un cetaceo. E forse non solo. Il primato, stando alle ipotesi degli esperti, potrebbe estendersi addirittura a tutti i mammiferi conosciuti.

Detta così sembra quasi una stranezza da libro illustrato per ragazzi, eppure si tratta di una conclusione scientifica. L’immagine che ne viene fuori è quella di un animale dal volto decisamente storto, sbilanciato, con una parte del muso che non assomiglia per niente all’altra. Un dettaglio anatomico che rende Scaphokogia huachafo un esemplare unico nel suo genere, capace di distinguersi persino in un gruppo di animali già di per sé piuttosto particolari.

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Un muso fuori asse come nessun altro

Per capire perché questa creatura abbia attirato così tanto l’attenzione bisogna partire da un concetto semplice. Nella maggior parte degli animali il lato destro e il lato sinistro del corpo si somigliano parecchio, quasi come due immagini riflesse in uno specchio. Non sono mai identici al millimetro, certo, ma l’equilibrio generale c’è. Nel caso di questa balena asimmetrica quell’equilibrio salta del tutto, perché le narici non stanno al centro del muso ma risultano concentrate su un unico lato della faccia.

È proprio questa caratteristica a fare la differenza. Non si parla di una leggera irregolarità, di quelle che passano inosservate a un primo sguardo, ma di uno squilibrio talmente marcato da spingere i ricercatori a parlare di asimmetria facciale estrema. Un aggettivo che in ambito scientifico non viene usato alla leggera e che dà bene l’idea di quanto il volto di questo animale si allontanasse dalla norma.

Un primato che potrebbe superare il mondo dei cetacei

La portata della scoperta sta soprattutto nel confronto. Il gruppo dei cetacei è ampio e variegato, e trovare al suo interno l’esemplare con il volto più sbilanciato in assoluto non è cosa da poco. Secondo gli studiosi, però, Scaphokogia huachafo potrebbe spingersi ancora più in là e detenere questo curioso record tra tutti i mammiferi, terrestri e marini compresi.

Su questo punto i ricercatori restano prudenti e parlano di una possibilità, non di una certezza assoluta. La formula scelta è quella del “forse”, segno che il confronto con l’intera classe dei mammiferi richiede cautela. Quel che invece appare più solido è il primato all’interno dei cetacei, dove nessun altro esemplare noto mostra un volto così fuori asse.

Resta poi il fascino della distanza temporale. Questa balena dal muso storto solcava i mari circa 6 milioni di anni fa, in un’epoca lontanissima rispetto alla nostra, e nonostante tutto quel tempo riesce ancora a sorprendere chi studia l’evoluzione degli animali marini. Un essere vivente che, con la sua faccia sbilenca e le narici raccolte da una sola parte, si è guadagnato un posto speciale tra le creature più insolite mai descritte.

Per i ricercatori, Scaphokogia huachafo rappresenta quindi il cetaceo con l’asimmetria facciale più estrema conosciuta, e potenzialmente il mammifero con il volto più sbilanciato in assoluto.

Fonte: TecnoAndroid