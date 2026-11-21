Il futuro dell’iMac con display OLED appare oggi molto più incerto di quanto si pensasse. Secondo un rapporto proveniente dalla Corea, Apple starebbe valutando di rinviare o addirittura cancellare il progetto, e il motivo principale riguarda i costi di produzione di questi pannelli. Una frenata che arriva proprio mentre la tecnologia OLED ha finalmente fatto il suo debutto nel mondo Mac grazie a MacBook Pro con schermo touch, primo computer della mela a montare questo tipo di pannello.

La strategia di Cupertino, fino a poco tempo fa, sembrava piuttosto lineare. iPhone utilizza l’OLED da anni, sul fronte tablet ci hanno già pensato iPad Pro e iPad mini, e l’idea era quella di portare questa tecnologia gradualmente su tutta la gamma. Si parte dai modelli più costosi, si passa alle fasce intermedie e alla fine si arriva ai prodotti d’ingresso. Stando alle indiscrezioni, dopo MacBook Pro toccherebbe a iPad Air e MacBook Air. Ma iMac potrebbe rimanere bloccato a metà strada.

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Perché Apple sta ripensando iMac con OLED

Il rapporto descrive una revisione completa dei piani legati al desktop tutto in uno. Apple avrebbe già avviato colloqui con Samsung Display per posticipare o perfino sospendere il progetto. Per ora le discussioni ruoterebbero soprattutto attorno a un possibile slittamento del calendario, con l’obiettivo di osservare come evolve il mercato prima di prendere decisioni definitive. Tradotto in termini pratici, iMac con pannello OLED non sarebbe stato cancellato ma non avrebbe più la strada spianata davanti a sé.

Va tenuto presente che il lancio era stato ipotizzato per il 2029 o il 2030. Qualsiasi ulteriore rinvio sposterebbe quindi l’arrivo del computer davvero molto in là nel tempo.

La prima ragione individuata riguarda il costo dei pannelli. Uno schermo OLED è sensibilmente più caro da produrre rispetto a un LCD, e a questo si aggiunge il fatto che iMac vende volumi decisamente inferiori rispetto a iPhone o ai portatili. Con meno unità su cui distribuire l’investimento, ogni singolo display finisce per pesare di più sul bilancio.

Le vendite deludenti di iPad Pro e il nuovo corso di John Ternus

C’è poi un secondo fattore, che riguarda proprio iPad Pro. Il tablet è arrivato nel 2024 con uno schermo OLED e, secondo il rapporto, non starebbe ottenendo i risultati sperati. Le spedizioni combinate di pannelli firmati Samsung Display e LG Display destinati a questo modello dovrebbero calare del 18% nel 2026, scendendo a 4,9 milioni contro i 6 milioni dell’anno precedente.

Il documento accenna anche a un cambio di mentalità ai vertici dell’azienda. Da quando John Ternus ha assunto il ruolo di amministratore delegato, si ritiene che Apple stia riconsiderando l’opportunità di puntare sull’OLED in prodotti dove questa tecnologia risulta così onerosa.

Nel frattempo i test proseguono su MacBook Air e iPad Air, i prossimi candidati a ricevere questo tipo di schermo. Si tratta di dispositivi pensati per un pubblico più ampio, sui quali ammortizzare una spesa del genere sarebbe molto più semplice. Il calendario attualmente ipotizzato vede iPad mini e MacBook Pro con OLED a ottobre 2026, iPad Air nel corso del 2027 e MacBook Air durante il 2028, mentre per iMac è ancora in corso uno studio di fattibilità.

Ci vorranno anni per capire come andrà a finire questa vicenda. Nel frattempo MacBook Pro sembra destinato a restare a lungo l’unico Mac con schermo OLED, visto che iMac è in pausa di riflessione e MacBook Air deve ancora aspettare il proprio turno.

Fonte: TecnoAndroid