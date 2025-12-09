Nothing Phone (3a) Community Edition: ecco il modello progettato con i fan

La nuova edizione del Phone (3a) Community Edition segna un momento significativo per Nothing. L’azienda, infatti, torna a sperimentare un modello di sviluppo aperto e partecipativo. Nothing presenta il risultato del suo più recente Community Edition Project con l’intenzione dichiarata di ridefinire il rapporto tra produzione tecnologica e pubblico. L’obiettivo non è trattare la community come semplice destinataria di prodotti finiti, ma trasformarla in un insieme di talenti capaci di incidere sulle decisioni creative e strategiche del brand. L’edizione 2025 ha attirato oltre 700 candidature, suddivise nelle aree del design, del software, degli accessori e del visual storytelling. Tale partecipazione conferma il crescente interesse verso un modello di co-creazione che permette ai candidati di lavorare a fianco dei team interni. I quattro vincitori, Emre Kayganacl per l’hardware, Ambrogio Tacconi e Louis Aymonod per gli accessori. Jad Zock per l’orologio e lo sfondo della schermata di blocco, e Sushruta Sarkar per la campagna di marketing, sono stati selezionati per originalità, padronanza tecnica e capacità di contribuire all’evoluzione dell’identità Nothing.

Nothing si prepara all’arrivo del nuovo Nothing (3a) Community Edition

Il progetto hardware di Kayganacl rilegge l’estetica tecnologica tra fine anni Novanta e primi Duemila attraverso una palette cromatica intensa e volutamente nostalgica che mantiene coerenza con la visione del Phone (3a). Gli accessori firmati Tacconi e Aymonod reinterpretano il dado come simbolo di gioco e strategia, rielaborandolo con il font Ndot 55. Nel software, il quadrante creato da Zock utilizza spessori tipografici variabili per ridurre il rumore visivo. Mentre lo sfondo proposto in quattro varianti, due blu e due viola, riprende texture e colori della scocca posteriore del dispositivo. Includendo anche dettagli nascosti come piccoli Easter egg. La campagna “Made Together”, ideata da Sarkar, celebra invece l’intero processo di co-creazione.

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Il dispositivo, basato sulla versione da 12+256 GB, sarà prodotto in soli 1.000 esemplari. Il nuovo smartphone Nothing sarà venduto a 379 euro in una finestra di vendita limitata che inizierà il 12 dicembre sul sito ufficiale. Il Nothing Store Soho di Londra sarà tra i primi punti vendita fisici a proporre il telefono, disponibile dalle 12:00 del 13 dicembre.