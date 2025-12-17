Nothing OS 4 rallenta la corsa: cosa c’è dietro ai ritardi dell’aggiornamento ad Android 16

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Il rollout di Nothing OS 4, la nuova interfaccia basata su Android 16, sta procedendo più lentamente del previsto e negli ultimi giorni la community si è interrogata sul perché. L’aggiornamento è stato annunciato come in distribuzione, ma per molti utenti non è mai comparso alcun pacchetto da scaricare. Le ipotesi di uno stop temporaneo si sono moltiplicate, soprattutto dopo la circolazione di uno screenshot di una chat con il supporto ufficiale Nothing che parlava di un “correttivo urgente” in fase di applicazione.

Un rollout che procede, ma con qualche frenata strategica

Secondo la ricostruzione che ha scatenato la discussione online, l’azienda avrebbe fermato momentaneamente il rilascio per intervenire su una serie di ottimizzazioni interne. Chi aveva già installato Nothing OS 4 avrebbe ricevuto una patch correttiva, mentre tutti gli altri sarebbero stati messi in attesa di una build aggiornata e più stabile. Lo scenario sembrava credibile, considerato che gli aggiornamenti major tendono spesso a evidenziare criticità solo dopo i primi rilasci reali su larga scala. Ma la storia non è finita qui. La posizione ufficiale di Nothing: nessuna sospensione, solo rollout controllato

Per chiarire definitivamente la situazione, l’azienda guidata da Carl Pei ha fornito una dichiarazione ufficiale ai colleghi di Android Authority, spiegando nel dettaglio cosa stia realmente succedendo.

La nota ribadisce che non c’è stata alcuna sospensione del rollout, ma semplicemente la normale gestione di una distribuzione graduale, necessaria per identificare eventuali incompatibilità legate soprattutto alle app di terze parti. Nello specifico, Nothing conferma di aver individuato e applicato alcune ottimizzazioni per la serie Nothing Phone (2a) l’1 dicembre. L’aggiornamento, assicurano, prosegue come programmato e si espanderà progressivamente verso tutti gli utenti nei tempi previsti.

La comunicazione non smentisce del tutto lo scenario del “correttivo urgente”, ma lo incornicia come parte naturale di un rollout in più fasi. La priorità, sottolineano, è garantire la migliore esperienza possibile prima di ampliare l’aggiornamento all’intera platea.

Una scelta conservativa che mira alla stabilità

Il messaggio implicito è chiaro: meglio aspettare qualche giorno in più che distribuire una versione non realmente pronta. Una strategia prudente, soprattutto per un aggiornamento importante come Nothing OS 4, che introduce novità significative lato interfaccia, gestione delle risorse e integrazione dell’intelligenza artificiale.

Il tono della dichiarazione invita alla calma e alla pazienza. L’azienda incoraggia gli utenti che dovessero riscontrare problemi o desiderassero informazioni aggiuntive a contattare direttamente il servizio clienti, segno che la fase di messa a punto è ancora attiva.