Notebook Lenovo: lo sconto Amazon Black Friday è da IMPAZZIRE

E’ arrivato l’Amazon Black Friday, e con esso la possibilità finalmente di raggiungere il massimo livello di risparmio sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti in circolazione, come il notebook Lenovo di ultima generazione, che oggi può essere vostro con un investimento finale di soli 547 euro.

Prima di raccontarvi come acquistarlo, vediamo nel dettaglio le sue specifiche tecniche. E’ un prodotto che integra un ampio display da 15,3 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione 1920 x 1200 pixel, ottimo per riuscire a garantire una buona multimedialità e dettagli più che sufficienti, in linea comunque con la sua fascia di prezzo. Ciò che lo contraddistingue dalla massa è chiaramente la presenza di un processore Intel Core Ultra 7 (240H), con una buona configurazione che prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD. Nel complesso le sue prestazioni risultano essere più che adeguate alla fascia di appartenenza, riuscendo così a distinguersi e offrire al consumatore una buonissima alternativa alla concorrenza.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, con la connettività che si appoggia al WiFi 6 dual-band, non si espande purtroppo fino al WiFi 7, ma siamo comunque convinti che la maggior parte dei lettori non abbia un modem WiFi 7 in casa, di conseguenza non la riteniamo una mancanza importante.

Ricevete gratis tutte le migliori offerte Amazon Black Friday, e scoprite i prezzi più bassi del momento, solo con il canale Telegram @codiciscontotech.

Notebook Lenovo, la promozione di oggi su Amazon è ottima

La promozione disponibile in questi giorni è alla portata di tutti gli utenti, offre un prezzo finale di vendita davvero unico nel suo genere, con un investimento finale da sostenere che corrisponde esattamente a 547,99 euro, con ordine da effettuare subito collegandovi qui.

Il prezzo indicato è da considerarsi pronto ad includere anche la spedizione a domicilio gratuita, oltre alla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica.