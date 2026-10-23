NordLayer AI Scout blocca i dati sensibili inviati a ChatGPT

Un lunedì mattina qualunque, gli strumenti di sicurezza di un’azienda segnalano l’uso di ChatGPT personale al lavoro su un portatile gestito, nonostante l’organizzazione paghi regolarmente un abbonamento a ChatGPT Enterprise. Per chi si occupa di sicurezza la prima domanda è semplice: cosa ha inviato il dipendente? Potrebbe trattarsi di una descrizione pubblica di un’offerta di lavoro oppure di un ticket di assistenza con i contatti di un cliente e dettagli interni sull’account. Nei casi peggiori anche documenti governativi sensibili, come accaduto nel 2025 al direttore facente funzioni della CISA. Lo scenario è ipotetico e viene analizzato in due versioni. Nella prima gli strumenti rilevano l’account personale ma nessuna configurazione controlla il contenuto del prompt. Nella seconda sul browser gestito è attivo NordLayer AI Scout, con un rilevatore personalizzato impostato su “Block” per il formato dei numeri di conto dei clienti.

Identificare l’account e ricostruire cosa è arrivato a ChatGPT

Il primo passo riguarda le basi. Con i soli controlli esistenti bisogna aprire l’evento segnalato e capire quale identità appartiene a cosa. L’utente collegato agli strumenti di sicurezza può avere un indirizzo email aziendale, mentre il login di ChatGPT dietro l’evento può essere un account Gmail personale. Il risultato è una persona con due identità e una conversazione piuttosto imbarazzante da affrontare. Con NordLayer AI Scout invece l’account ChatGPT connesso compare accanto alla conversazione e lo strumento classifica le nuove chat come personali o aziendali. L’attività viene collegata alla persona tramite l’email di lavoro che il sistema MDM invia al dispositivo, mentre la sincronizzazione con Entra ID, Okta o HiBob aggiunge reparto, team e ruolo.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Poi c’è da capire cosa è stato effettivamente trasmesso. Nel primo scenario l’evento registrato indica solo l’uso di un account personale, senza testo del prompt né rilevazioni di dati sensibili, quindi ricostruire l’invio è impossibile. Seguendo la procedura di revisione degli incidenti si chiede al dipendente di mostrare la conversazione, limitando la richiesta allo scambio di lavoro attorno a quell’orario per evitare di finire tra piani alimentari o domande mediche del collega. Se il ticket del cliente compare nel prompt e la risposta di ChatGPT lo discute nel dettaglio, c’è la prova che le informazioni hanno raggiunto il servizio. Con NordLayer AI Scout basta aprire la segnalazione di blocco: l’estensione del browser ha controllato il prompt sul dispositivo prima che partisse, il rilevatore ha riconosciuto i dati del cliente e l’azione “Block” ha fermato l’invio. Il dipendente ha visto un avviso sulla pagina e nessuno del team di sicurezza ha avuto bisogno di leggere il testo.

Perché l’accesso aziendale è rimasto inutilizzato

Nel 99% dei casi la spiegazione è banale. La sessione aziendale era scaduta, l’autenticazione a due fattori richiedeva troppo tempo, il cliente era arrabbiato e la scheda di ChatGPT personale era già aperta. Il dipendente racconta così di aver incollato lo scambio con l’assistenza e chiesto di preparare una risposta per spiegare perché il cliente non poteva accedere al proprio account. Senza una regola di blocco il prompt è arrivato a destinazione e a quel punto conviene capire se era la prima volta. Senza strumenti dedicati si dipende dalla memoria della persona, che va interrogata su ticket interi incollati in passato, allegati caricati o link di conversazione condivisi. Vale la pena chiedere anche cosa abbia capito della policy aziendale, perché spesso si ricorda che ChatGPT è approvato ma si dimentica a quale spazio di lavoro e a quali dati si applica.

Se i dati dei clienti sono finiti in una conversazione completata su un account personale, occorre conservare le prove e coinvolgere i responsabili degli incidenti, della privacy o dei dati. La gravità dipende da ciò che è stato condiviso. Credenziali esposte vanno revocate o ruotate, mentre i dati dei clienti possono richiedere una valutazione sulla privacy. Se invece si trattava di testo pubblico non c’è alcun incidente, anche se ha senso ricordare al dipendente la licenza Enterprise già pagata. Il resoconto deve restare preciso perché l’uso di un account personale non prova che il prompt sia finito nell’addestramento del modello, sia diventato pubblico o abbia raggiunto altri utenti. Con NordLayer AI Scout si registra semplicemente che la regola ha bloccato l’invio, mentre eventuali usi precedenti vanno valutati a parte.

Sistemare il flusso di lavoro prima di chiudere il ticket

Resta da risolvere il problema di fondo. Si aiuta il dipendente con l’autenticazione a due fattori e gli si chiede di completare l’attività nello spazio Enterprise, verificando che il compito e i dati siano consentiti, perché un abbonamento aziendale non autorizza a inviare qualsiasi cosa. Nel primo scenario vanno riviste le restrizioni sulle istanze personali e le regole DLP. Con NordLayer AI Scout si conferma la policy dei prompt sull’estensione, scegliendo tra tre azioni diverse. “Warn” sospende l’invio e lascia decidere se procedere o modificare il testo, “Redact” elimina il valore individuato e invia il resto, “Block” ferma del tutto il prompt. Si documentano poi account, dispositivo, contenuti confermati, invio effettivo e responsabile della risposta, insieme alla correzione dell’accesso e a un controllo programmato per eventuali ripetizioni. In entrambe le versioni il dipendente ha bisogno di un accesso aziendale che funzioni anche il lunedì mattina, altrimenti il ticket verrà chiuso e il giorno dopo sarà già pronta una nuova scorciatoia.

Fonte: TecnoAndroid