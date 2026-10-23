DAZN Family in sconto: 49,99 euro al mese per il primo anno

Dazn mette sul tavolo una nuova promozione dedicata al piano Dazn Family annuale, la formula pensata per chi vuole seguire la Serie A e gli altri sport su reti internet differenti. Lo sconto vale per i primi 12 mesi e si rivolge sia ai nuovi clienti sia a chi possiede già un account Dazn ma al momento non ha un abbonamento attivo. Il margine per approfittarne però è piuttosto stretto, e conviene tenerne conto prima di decidere.

Quanto costa Dazn Family con lo sconto

L’iniziativa riguarda nello specifico Dazn Family annuale con pagamento suddiviso in 12 rate mensili. Per il primo anno il canone scende a 49,99 euro al mese anziché gli attuali 61,99 euro, con un taglio del 19%. Tradotto in soldi veri, sono 12 euro risparmiati ogni mese, quindi circa 144 euro sull’intero periodo promozionale.

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C’è però un aspetto da non trascurare. Una volta terminati i 12 mesi a prezzo ridotto, l’abbonamento prosegue automaticamente al prezzo di listino in vigore in quel momento, a meno che non venga inviata la disdetta in tempo utile. Chi non ha intenzione di continuare dovrà quindi ricordarsi di muoversi per tempo, senza aspettare l’ultimo giorno.

Ma cosa distingue il piano Family dalle altre opzioni? La differenza principale sta nella gestione delle connessioni. Questa formula consente di guardare i contenuti in contemporanea su un massimo di quattro dispositivi collegati a due reti internet diverse, con un limite di due apparecchi per ciascuna rete. È la soluzione adatta a chi vuole usare lo stesso account in due abitazioni separate, per esempio la casa principale e quella delle vacanze, oppure su linee distinte all’interno della stessa famiglia.

Fino a quando si può aderire e cosa resta a prezzo pieno

L’offerta si trova direttamente nella home page di Dazn, senza passaggi particolari. La finestra per attivarla è breve: la piattaforma indica che la promo resterà disponibile “fino a domenica”, cioè fino al 25 ottobre 2026. Dopo quella data il prezzo scontato non sarà più accessibile.

Lo sconto non si estende invece alle altre varianti del piano Family, che rimangono a prezzo pieno. La versione mensile senza vincoli costa attualmente 71,99 euro al mese, mentre quella annuale con pagamento anticipato viene proposta a 619 euro. Facendo due conti, la formula a rate con la promozione arriva a poco meno di 600 euro complessivi per il primo anno, quindi risulta più conveniente anche rispetto al pagamento in un’unica soluzione.

Cosa si può vedere con Dazn Family

Sottoscrivendo il piano si accede all’intero catalogo di Dazn Italia. Sul fronte calcio sono incluse tutta la Serie A Enilive, la Serie BKT, LaLiga e la Copa del Rey, insieme a diversi campionati e coppe internazionali. L’offerta però non si ferma al pallone: ci sono anche volley, basket, tennis, NFL, golf, boxe e numerose altre discipline.

Nel pacchetto rientrano poi i canali Eurosport. Il piano comprende Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD e, a differenza di Dazn Full, ossia il vecchio Dazn Standard, aggiunge anche i quattro canali extra Eurosport 3, 4, 5 e 6.

Fonte: TecnoAndroid