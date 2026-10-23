Vivo X500 Ultra, il prototipo punta su un sensore Sony da 50 MP e non da 200

La nuova famiglia di punta di Vivo non è ancora completa. A fine settembre l’azienda cinese ha presentato Vivo X500 Pro e Vivo X500 Pro Max, due top di gamma che puntano in modo deciso sul comparto fotografico, ma all’appello manca ancora il modello che dovrebbe chiudere la serie, cioè Vivo X500 Ultra. Proprio sulla fotocamera principale di questo smartphone stanno circolando voci piuttosto curiose, perché le ultime indiscrezioni parlano di un sensore da 50 MP al posto di quello da 200 MP previsto sul fratello Pro Max.

Si tratta di una scelta che, almeno sulla carta, sembra andare controcorrente. Viene naturale aspettarsi che la versione Ultra offra qualcosa in più rispetto al resto della gamma, e invece su questo fronte specifico i numeri potrebbero risultare più bassi. Una risoluzione inferiore non significa però automaticamente una qualità peggiore, e a far capire meglio il senso dell’operazione è il tipo di sensore che potrebbe trovare posto a bordo.

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Un prototipo con sensore Sony da 50 MP e ottica da 35 mm

L’indiscrezione porta la firma di Digital Chat Station, leaker cinese molto noto tra gli appassionati e spesso al centro delle anticipazioni sui dispositivi in arrivo dal mercato asiatico. Stando a quanto emerso, uno dei prototipi più recenti di Vivo X500 Ultra attualmente in fase di test sarebbe dotato di un sensore Sony da 50 MP, abbinato a un obiettivo con lunghezza focale da 35 mm.

Un dettaglio interessante, quello dell’ottica. La maggior parte delle fotocamere principali degli smartphone lavora con un angolo di campo più ampio, mentre un 35 mm offre un’inquadratura leggermente più stretta e vicina alla visione naturale. Va comunque ricordato che si parla di un esemplare di prova, quindi la configurazione definitiva potrebbe anche cambiare prima del debutto ufficiale. Per ora il top di gamma di Vivo resta avvolto in un certo riserbo, e le informazioni arrivano a piccoli passi.

Il candidato più probabile è il Sony Lytia L910

Il leaker non ha specificato il nome esatto del componente, ma diversi indizi portano verso il Sony Lytia L910, conosciuto anche con la sigla LYT 910. Il sensore è stato presentato a giugno e ha una risoluzione esattamente di 50 MP, il che coincide alla perfezione con quanto trapelato sul prototipo di Vivo X500 Ultra.

Il vero punto di forza di questo modulo è la tecnologia LOFIC, pensata per gestire meglio le alte luci e ampliare la gamma dinamica nelle fotografie. Tradotto in termini pratici, l’obiettivo è conservare più dettagli nelle zone molto luminose dell’immagine, quelle che di solito tendono a “bruciarsi” quando la scena presenta forti contrasti. Sony dichiara per il Lytia L910 una gamma dinamica di 100 dB, un valore che spiega bene perché un produttore attento alla fotografia come Vivo potrebbe preferirlo a un sensore con molti più pixel.

Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma, quindi, Vivo X500 Ultra si distinguerebbe da Vivo X500 Pro Max non per la quantità di megapixel ma per l’approccio alla resa delle immagini, con un sensore da 50 MP focalizzato sulla gestione della luce e un’ottica da 35 mm al posto della soluzione da 200 MP adottata dal modello lanciato a fine settembre.

Fonte: TecnoAndroid